Rumores del mercado de fichajes: se desvanece el plan del Chelsea por Güler; Alisson, Lewis Hall y más

En la Premier League, el Arsenal y el Manchester City siguen la pista del defensa del Paris Saint-Germain, Willian Pacho de cara a las próximas ventanas de fichajes. Mientras tanto, en LaLiga, Atlético de Madrid ha mostrado interés en la joven promesa del Red Bull New York, Julian Hall.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Liverpool no tiene intención de ofrecer un nuevo contrato al portero Alisson. Se espera que el brasileño quede libre el próximo verano y ponga fin a su etapa en Anfield. (Fuente: Football Insider)

Xabi Alonso dejó claro que Kendry Páez, de 18 años, no entra en sus planes, pero el Chelsea sigue planeando mantener al internacional ecuatoriano en Cobham. Prefieren que juegue en un club de una de las cinco grandes ligas europeas, una opción que volverán a valorar en enero. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal sigue de cerca al delantero del AIK, Kevin Filling. Ojeadores del norte de Londres han acudido a ver al joven, a quien el club considera un proyecto a largo plazo. (Fuente: CaughtOffside)

Los Gunners tienen competencia del Chelsea, el Liverpool y la Juventus por Filling. Se espera que el prometedor joven sueco alcance un precio de unos 29 millones de dólares (25 millones de euros). (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester United ha recibido un duro golpe en sus aspiraciones de fichar al lateral izquierdo del Newcastle United, Lewis Hall. El nuevo contrato del internacional inglés con los Magpies no incluye cláusula de rescisión. (Fuente: Daily Mail)

El Arsenal y el Manchester City siguen la pista del defensa del Paris Saint-Germain, Willian Pacho. El jugador de 24 años tiene contrato con el club francés hasta 2031. (Fuente: Ekrem Konur)

FBL-EUR-C1-PSG-BRATISLAVA | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/GettyImages

El Manchester United encabeza la carrera por el defensa de la Juventus Pierre Kalulu, pero el Tottenham, el Aston Villa y el Liverpool también están interesados ​​en el jugador francés. (Fuente: Ekrem Konur)

LaLiga

Arda Güler ha acordado firmar una ampliación de contrato con el Real Madrid. El acuerdo vincula al centrocampista turco con el Bernabéu hasta 2032. (Fuente: Fabrizio Romano)

Este rápido movimiento del club blanco se produce en medio de un renovado intento del Chelsea por reunir a Güler con su antiguo entrenador, Alonso. Los Blues preparaban una oferta astronómica de 116,2 millones de dólares (100 millones de euros) por el centrocampista para este invierno. (Fuente: Fichajes)

Ronald Araújo, actualmente cedido por el FC Barcelona, ya ha comunicado a su entorno que desea cerrar un traspaso definitivo al Liverpool una vez finalice su cesión. Los Reds disponen de una opción de compra de unos 63,6 millones de dólares (47 millones de libras). (Fuente: indykaila)

El Atlético de Madrid ha mostrado interés en la joven promesa del Red Bull New York, Julian Hall, pero se enfrenta a la competencia del Leeds United, el Borussia Dortmund y el Mónaco. (Fuente: TEAMtalk)

Los Angeles Football Club v Red Bull New York | Shaun Clark/GettyImages

Tras la destitución del entrenador de la Fiorentina, Fabio Grosso, el Real Madrid contempla la posibilidad de cancelar la cesión de Franco Mastantuono al conjunto italiano. (Fuente: Fichajes)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES