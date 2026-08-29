Rumores del mercado de fichajes: silencio total en torno a Enzo Fernández; Endrick, Marcus Rashford y más

En la Premier League, el Chelsea ha traspasado a Marc Guiu al RB Leipzig tras unas negociaciones secretas que culminaron en un acuerdo definitivo con una cláusula de futura venta. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona, ​​que sigue sin contar con un "9" nato, está ahora siguiendo la pista del delantero del Arsenal Gabriel Jesus, cuyo valor de mercado es de 16,6 millones de euros.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Chelsea ha incluido al centrocampista del Mónaco, Lamine Camara, en su lista de candidatos por si Enzo Fernández se marcha antes de que cierre el mercado. (Fuente: Sky Sports)

Si el Mónaco pierde a Camara, planea intentar el fichaje de Pape Matar Sarr, del Tottenham Hotspur. (Fuente: Fabrizio Romano)

Mientras tanto, sigue sin haber contacto entre el Manchester City y el Chelsea respecto al traspaso de Enzo Fernández, quien quedó fuera de la convocatoria de Xabi Alonso para el partido de la Carabao Cup contra el Luton Town este jueves. (Fuente: Sky Sports)

El Nottingham Forest ha presentado una oferta de hasta 29,7 millones de dólares (22 millones de libras) por Daniel Muñoz, del Crystal Palace, en un intento por reunir al jugador con su exentrenador en el club, Oliver Glasner. (Fuente: The Athletic)

El Valencia está valorando el fichaje del centrocampista del Liverpool Harvey Elliott, quien ha regresado esta temporada tras una cesión fallida al Aston Villa y al que le queda un año de contrato. (Fuente: Sky Sports)

Otra fuente asegura que Elliott ya ha acordado los términos personales con el Valencia. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Paris Saint-Germain ha dado salida a Ibrahim Mbaye tras alcanzar un acuerdo verbal con el Aston Villa. (Fuente: Sky Sports)

Toby Collyer, del Manchester United, se marcha al West Bromwich Albion en un traspaso definitivo valorado en 4 millones de dólares (3 millones de libras). (Fuente: The Athletic)

El Chelsea ha traspasado a Marc Guiu al RB Leipzig tras unas negociaciones secretas que culminaron en un acuerdo definitivo con una cláusula de futura venta. (Fuente: Fabrizio Romano)

Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

El centrocampista del Palmeiras Allan Elias ha llegado a Manchester para fichar por el Manchester City este fin de semana. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Tottenham Hotspur tiene en el punto de mira a Iliman Ndiaye, del Everton, quien también está en conversaciones con el Manchester City. (Fuente: Santi Aouna)

Ollie Watkins, del Aston Villa, viaja actualmente a Arabia Saudí para cerrar un acuerdo con el Al Hilal. (Fuente: Fabrizio Romano)

Ante la inminente salida de Watkins, el Villa contempla realizar una segunda oferta por Jean-Philippe Mateta, del Crystal Palace, tras haber presentado una primera propuesta a principios de esta semana. (Fuente: Football Insider)

A pesar de su deseo inicial de abandonar el Manchester United de forma definitiva, Marcus Rashford ha rechazado una oferta para fichar por el Fenerbahçe, manifestando su intención de permanecer con los "Red Devils" esta temporada. (Fuente: The Mirror)

Mientras tanto, el Arsenal y el Barcelona siguen pendientes de Rashford, y el United no descarta la posibilidad de su salida. (Fuente: TEAMtalk)

El teléfono del Tottenham Hotspur "suena a diario" con llamadas del FC Colonia, que busca cerrar un acuerdo por Mikey Moore. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal ha iniciado conversaciones con el Real Madrid para fichar a Endrick, con el objetivo de poner a prueba la determinación de José Mourinho de retener a la joven promesa. (Fuente: talkSPORT)

LaLiga

El Atlético de Madrid sigue buscando un nuevo delantero y ha comenzado a negociar con la Juventus el traspaso de Jonathan David. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid está dispuesto a vender al centrocampista de 23 años Eduardo Camavinga al Manchester United si presentan una oferta de entre 70 y 80 millones de euros (81,1–92,7 millones de dólares). El United irá a por Camavinga si sufre otra derrota humillante este fin de semana. (Fuente: Fichajes)

El precio del centrocampista de la Roma Manu Koné ronda los 60 millones de euros (69,5 millones de dólares); Juni Calafat, ojeador del Real Madrid, sigue de cerca la evolución del jugador de 25 años en la Serie A. (Fuente: Fichajes)

AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27 | Fabio Rossi/GettyImages

El Barcelona, ​​que sigue sin contar con un "9" nato, está ahora siguiendo la pista del delantero del Arsenal Gabriel Jesus, cuyo valor de mercado es de 16,6 millones de euros (19,2 millones de dólares). (Fuente: Fichajes)

El Atlético de Madrid mantuvo una reunión de cinco horas con Julián Álvarez que se prolongó hasta altas horas de la noche, dejando al delantero con solo dos opciones: quedarse en el Atlético o fichar por el Arsenal. (Fuente: The Mirror)

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