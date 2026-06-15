Saibari es nuevo refuerzo del Bayern Múnich

El Bayern Múnich concretó la llegada de Ismael Saibari tras el acuerdo alcanzado con el PSV Eindhoven, que marca la venta más importante en la historia del club neerlandés, por 55 millones de euros y10 millones más en variables.

El futbolista marroquí, una de las figuras destacadas de la última temporada en la Eredivisie, tenía el interés de varios equipos europeos, pero el conjunto alemán aceleró las negociaciones y cerró rápidamente su incorporación.

🚨 BREAKING: Ismael Saibari to FC Bayern, HERE WE GO! Deal sealed 🔴⚪️🇲🇦



Exactly two weeks after exclusive story on Bayern in talks for surprise move, Saibari joins the German champions.



€55m fee to PSV Eindhoven, medical in USA and then official. All done. ✅ pic.twitter.com/NzuFsBCApZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

El examen médico será fuera de Alemania

Según información confirmada por Fabrizio Romano, el mediocampista se realizará la revisión médica en Estados Unidos, donde el cuerpo médico del Bayern trabaja actualmente junto a la selección alemana. De esta manera, el jugador no deberá viajar a Múnich en esta etapa inicial del proceso.

Una vez superado el chequeo, el contrato quedará formalizado de manera definitiva, con un vínculo que se extendería hasta 2031.

Un perfil en pleno crecimiento

Saibari llega al campeón de la Bundesliga tras consolidarse en el PSV con 142 partidos oficiales, 42 goles y 29 asistencias; la última temporada fue la más productiva de su trayectoria y entre todas las competiciones disputó 37 encuentros y convirtió 19 tantos, alternando entre funciones de delantero y mediocampista ofensivo.

Su regularidad deportiva en los últimos años lo transformó en una de las piezas más valoradas del fútbol neerlandés y en un habitual de la selección de Marruecos. Ese crecimiento, sostenido tanto a nivel de clubes como en el plano internacional, terminó de impulsarlo definitivamente durante la actual Copa del Mundo.

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

De hecho, el delantero se llevó gran parte del protagonismo tras marcar un destacado gol ante Brasil en el empate 1-1 de la fase de grupos. La actuación no solo confirmó su talento en uno de los escenarios más importantes del fútbol mundial, sino que también terminó de consolidar la proyección que venía construyendo desde hace varias temporadas en el PSV Eindhoven.

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