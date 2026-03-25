Salah cierra su etapa en el Liverpool y recibe el reconocimiento de sus compañeros

Luego de nueve temporadas en el Liverpool, Mohamed Salah anunción que dejará el club una vez finalizada la temporada, incluso resignando el último año de su contraro, lo que generó gran repercusión entre los aficionados y sus propios compañeros.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El delantero egipcio se despide como uno de los máximos ídolos de la historia moderna del club y de la Premier League, tras años de rendimiento sostenido, títulos y números que lo posicionan entre los mejores de su generación.

Los mensajes que reflejan la admiración de su legado

Mohamed Salah in the Premier League with @LFC 🔴



👕 310 Appearances

⚽️ 189 Goals

📆 92 Assists

🥇 7 Player of the Months

👟 4 Golden Boots

🌟 2 Playmaker awards

🔝 2 Player of Seasons

🏆 2 Premier League titles



The Egyptian King 👑 pic.twitter.com/nnskwW4e7m — Premier League (@premierleague) March 24, 2026

Tras hacerse oficial la noticia, las redes sociales se llenaron de reconocimientos y veneración para con Salah. Varios futbolistas del plantel actual compartieron mensajes cargados de respeto, admiración y afecto.

Ibrahima Konaté fue uno de los primeros en expresarse, destacándolo como “el mejor de los mejores” y agradeciendo los momentos compartidos dentro y fuera de la cancha. En la misma línea, tanto Virgil van Dijk como Dominik Szoboszlai eligieron una palabra que se repitió en diferentes posteos: “leyenda”.

Asimismo, también hubo mensajes sentidos por parte de quienes compartieron menos tiempo con él, como Florian Wirtz, pero que valoran la posibilidad de haber coincidido en este último tramo de la temporada con el jugador.

Uno de los posteos más sentidos fue el de Joe Gomez, quien compartió con Salah durante varios años. El defensor destacó no solo su importancia dentro de la cancha, sino también su mentalidad y ética de trabajo, cualidades que, según remarcó, lo llevaron a construir un legado que trasciende los números y las estadísticas en torno a su carrera.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Andy Robertson, el lateral escocés que mas veces compartió cancha con él, recordó los años vividos juntos como "los mejores de sus vidas", y destacó tanto los logros deportivos como el vínculo de amistad que construyeron. Además, lo calificó como un jugador "ejemplar" y aseguró que merece una despedida a la altura de su trayectoria; en Anfield saben que despiden a una leyenda de sus libros de historia.

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