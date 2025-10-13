Hirving Lozano vive un momento dorado en su nueva aventura futbolística. Efectivamente, Chucky la está rompiendo con el San Diego FC, franquicia que lo fichó en enero de 2025 y que rápidamente ha encontrado en el extremo mexicano a su referente deportivo y mediático.

Es que el canterano del Pachuca, considerado por muchos el mejor jugador de su país en los últimos tiempos, llegó a la MLS procedente del PSV Eindhoven y a cambio de 14 millones de dólares (unos 12 millones de euros), convirtiéndose en uno de los traspasos más caros de siempre en la emergente competición.

Lo cierto es que el impacto del Chucky en la Major League Soccer ha sido inmediato, justificando por qué brilló en Europa, tanto con el PSV como en el Napoli, clubes en los que conquistó títulos y dejó una huella imborrable. En Estados Unidos, el habilidoso atacante ha asumido el rol de líder ofensivo del San Diego, al punto de sumar 9 goles y 8 asistencias en 30 encuentros oficiales, números que reflejan su capacidad para desequilibrar, asistir y definir con la misma precisión que lo caracterizó en sus años en el Viejo Continente.

Asimismo, la influencia de Lozano ha sido determinante para que el conjunto californiano ostente el mejor récord de la Conferencia Oeste en la actual zafra, empatado con los Vancouver Whitecaps, y ya haya asegurado su clasificación a los playoffs.



Incluso, el antiguo futbolista del Pachuca ha traído entusiasmo a la afición y una visibilidad deportiva y comercial que difícilmente hubiera encontrado la divisa del Snapdragon Stadium en otro talento de la liga.

¿Cuál es el salario del Chucky Lozano en el San Diego FC?

La web especializada Spotrac reveló que Chucky percibe un salario total de 7.6 millones de dólares (6.5 millones de euros), cifra que lo posiciona como el cuarto mejor pagado de toda la MLS.

De hecho, sólo le superan el astro Lionel Messi, quien lidera la lista con un sueldo de $20.446.667 en el Inter Miami, siendo seguido por su compañero de equipo, y antiguamente también en el FC Barcelona, Sergio Busquets, cortesía de 8.7 millones; y el extremo paraguayo del Atlanta United, Miguel Almirón, cuyo cheque anual se ubica en $7.871000. Además, Lozano cuenta con el estatus de Jugador Franquicia, lo que le permite exceder los límites monetarios establecidos por la competición norteamericana.

A sus 30 años, el mundialista con México en Rusia 2018, donde anotó el gol del histórico triunfo ante Alemania en la fase de grupos, y en Qatar 2022, ha encontrado en San Diego un nuevo escenario para seguir escribiendo el guion de su propio película, a base de combinar liderazgo con talento y carisma en un proyecto que busca posicionar al club entre los grandes del balompié estadounidense.