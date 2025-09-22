San Luis vs América: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la jornada 10 del Apertura 2025

El Atlético de San Luis enfrentará al Club América en la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Las Águilas buscarán una victoria tras caer ante Chivas y empatar con Rayados, pero se medirán a unos potosinos que vienen con fuerza para asegurarse un lugar en el play-in.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este duelo: cómo y donde ver, horarios, probables alineaciones, pronóstico y noticias.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el San Luis vs América?

Ciudad: San Luis Potosí

Fecha: miércoles 24 de septiembre

Horario: 23: 00 (ET), 21:00 horas (México), 13:00 (España)

Estadio: Alfonso Lastras

¿Cómo se podrá ver el San Luis vs América en TV y streaming online?

En México, el partido se podrá ver a través de la cadena ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

En Estados Unidos, el duelo se podrá ver a través de TUDN.

Últimos partidos del Atlético San Luis

Rival Resultado Competencia Santos 1-4 V Apertura 2025 Tijuana 1-1 Apertura 2025 Toluca 1-3 D Apertura 2025 Querétaro 3-2 D Apertura 2025 Puebla 0-2 V Apertura 2025

Últimos partidos del América

Rival Resultado Competencia Monterrey 2-2 Apertura 2025 Chivas 1-2 D Apertura 2025 Pachuca 2-0 V Apertura 2025 Atlas 2-4 V Apertura 2025 Tigres 1-3 V Apertura 2025

Últimas noticias del Atlético de San Luis

San Luis llega a este duelo rasguñando la zona de play in de la Liga MX. El equipo potosino marcha en el puesto 11 de la clasificación: en nueve jornadas suma tres victorias, un empate y cinco derrotas. El pasado fin de semana, los rojiblancos se impusieron por marcador de 1-4 a Santos Laguna, con goles de Juan Manuel Sanabria, Benjamín Galdamés y doblete de Joao Pedro.

Puebla v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Últimas noticias del América

Tras el heroico empate que el América consiguió ante Rayados, André Jardine, técnico del club, destacó la mentalidad de sus jugadores para reponerse de un 2-0 en contra.

El estratega brasileño tuvo palabras de elogio para Álvaro Fidalgo, quien regresó a la actividad tras salir lesionado en el partido contra Chivas de Guadalajara.

Hablar de Fidalgo es bien, donde ya lo conocemos, que fuera del liderazgo que tiene, experiencia y la dedicación de este club, es un referente y un jugador que da control, organizador del equipo, la pelota no lo quema nunca, muy claro, lúcido, y cuando está al 100 marca siempre la diferencia, ojalá pueda recuperarse, fue una semana complicada por su rodilla, fue fundamental su entrada para el empate André Jardine

Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Posibles alineaciones

San Luis: A. Sánchez, R. Torres, Robson, E. Águila, J. Sanabria, Ó. Macías, S. Salles Lamonge, S. Pérez Bouquet, B. Galdamés, Miguel García, J. Pedro.

América: L. Malagón, K. Álvarez, S. Cáceres, R. del Castillo, C. Borja, I. Reyes, Á. Fidalgo, A. Zendejas, A. Saint-Maximin, E. Sánchez, R. Aguirre.

Pronóstico SI

En el papel, América saldrá como favorito para llevarse los tres puntos ante los potosinos. El equipo de Coapa tiene un proyecto más sólido, una plantilla mucho más poderosa y un conjunto más trabajado.

San Luis 1-2 América

