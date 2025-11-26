¿Santiago Giménez cerca de salir del Milán?

El futuro de Santiago Giménez en el AC Milán parece acercarse a su fin. Diversos reportes en Italia aseguran que el club rossonero contempla seriamente su venta en el mercado de invierno, apenas un año después de su llegada a San Siro

La información más contundente proviene de Nicoló Schira, periodista que confirmó su fichaje por el Milán en enero y que ahora sostiene que la directiva ha puesto el nombre del mexicano sobre la mesa como pieza transferible para enero de 2026.

¡Bebote a la venta! 👶🏻💸



Según reporta Calcio Mercato, el Milán ya le habría puesto precio a Santiago Giménez para el mercado invernal. 🤑⚽



El club rossonero buscaría alrededor de 35 millones de dólares por la cesión del goleador mexicano. 🇲🇽🔥



¿Dónde crees que veremos jugar… pic.twitter.com/bW7TTD3LKy — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 26, 2025

El Milán habría fijado un precio de 30 millones de euros, cifra considerada adecuada para recuperar parte de la inversión y liberar espacio en la plantilla, sobre todo en una zona donde el club planea un reacomodo profundo.

Fuentes cercanas al entorno del jugador señalan que Santi está más fuera que dentro del proyecto. Si bien mantiene buena relación con el cuerpo técnico y compañeros, su participación ha sido intermitente y la expectativa inicial no ha terminado de cumplirse.

El destino más viable para el goleador mexicano apunta a la Premier League, donde tres clubes ya han preguntado por su situación contractual y condiciones para un posible traspaso.

AC Milan v Pisa SC - Serie A | Ciancaphoto Studio/GettyImages

Los equipos especulados por la prensa británica son West Ham United, Sunderland y Brentford, instituciones que buscan un delantero con presencia en el área, movilidad y experiencia internacional. Para los tres, Giménez encaja en el perfil de atacante joven con potencial de revalorización inmediata.

West Ham sería, en teoría, la alternativa más sólida debido a su presupuesto y necesidad urgente de un “9” de referencia. Brentford ve en Santi un competidor directo para el hoy sublíder de goleo de la Premier, Igor Thiago. Sunderland, por su parte, ofrece un rol protagónico en un proyecto más joven.

Si bien el Milán no ha hecho pública su postura, la señal es clara: el club está dispuesto a escuchar ofertas en enero, y Giménez parece acercarse al final de su ciclo en la Serie A.