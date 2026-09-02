Santiago Giménez descartó un futuro millonario en la Saudí Pro League

En este espacio se ha confirmado que Santiago Giménez ha de continuar su carrera con el Porto. El mexicano da ese paso luego de vivir un año y medio de poco y nada dentro del Milán, club al cual aceptó ir más por su afición al equipo que por las valoraciones deportivas.

Sin embargo, antes de ir al Milán, el ex Feyenoord tuvo sobre la mesa una oferta totalmente tentadora por parte del destino financiero más grande de todo el mundo en el fútbol, Arabia Saudí. Christian Giménez, padre de Santiago, confirmó que su hijo negó la misma pues su prioridad siempre ha sido medirse en el mejor nivel posible.

¡SANTI RECHAZÓ EL CONTRATO DE SU VIDA! ❌🇲🇽⚽



Christian 'Chaco' Gimenez comparte las ofertas que ha tenido Santi Gimenez y que el delantero mexicano SIEMPRE ha priorizado mejorar su nivel en Europa 🌎



Además, el ex jugador de Cruz Azul confesó que Arabia Saudita le ofreció el… pic.twitter.com/hjfoPKw7ZW — Claro Sports (@ClaroSports) September 2, 2026

A los 23 le ofrecieron el mejor contrato de su vida, ante de ir a Milán, le ofrecieron de Arabia, la realidad es que hemos pensado mucho en que hoy no es lo económico, hoy es lo deportivo, el quiere hacer las cosas diferentes, que no lo mueva la parte económica, a veces es difícil, hoy pasa más por lo deportivo. Christian Giménez

Fiel a su estilo y valores, Santiago replicó la fórmula este verano. En medio de su crisis con el Milán, el mexicano recibió llamados de la Liga MX y la MLS, mismos que decidió negar con el fin de seguir en Europa, ahora, en las filas del Porto.

Tuve acercamientos de México, pero no creíamos que al final iba a luchar para quedarse en Europa por un tiempo más. Creíamos que poco tiempo que haya salido en México y volver a México no estaba en las prioridades. Teníamos también oferta de la MLS. Christian Giménez

Cruz Azul v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2022 Liga MX | Jam Media/GettyImages

'Chaco’ cerró declaraciones afirmando que el Porto será el destino donde Santiago recupere sus sensaciones de futbolista profesional.

Nosotros en el análisis que hacemos hoy pensamos en lo que Santiago puede llegar a disfrutar un poco o volver a disfrutar del fútbol. Él lo decía muy claramente, cumplió un sueño de ir a Milan, y la realidad es que las cosas no salieron como uno pretendía, pero bueno, al final estuvo ahí. Hoy lo que pensamos es que él pueda sentir, volver a sentirse feliz en un campo de juego después de tantas cosas que ha pasado. Christian Giménez