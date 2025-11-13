Santiago Giménez podría cambiar la Serie A por la Premier League

El futuro inmediato de Santiago Giménez comienza a tomar un rumbo inesperado. El delantero mexicano, actualmente en el AC Milan, podría continuar su carrera en la Premier League ante el interés concreto del West Ham United, club que analiza su llegada para reforzar el ataque.

De acuerdo con reportes en Inglaterra, la directiva del West Ham ha abierto la puerta a un posible intercambio que involucra al delantero alemán Niclas Füllkrug. La intención es que ambos jugadores cambien de equipo en una operación mutuamente beneficiosa.

Füllkrug, ex Borussia Dortmund, no ha logrado consolidarse con los Hammers. Su rendimiento ha estado lejos de las expectativas iniciales, lo que ha llevado al club londinense a buscar alternativas ofensivas para revertir su mala temporada.

El West Ham actualmente se encuentra en zona de descenso dentro de la Premier League. La urgencia por sumar goles y mejorar su producción ofensiva ha acelerado la exploración de opciones como la llegada de Giménez.

Santiago Gimenez of AC Milan looks on during the Serie A... | Nicolò Campo/GettyImages

La operación planteada entre West Ham y Milan sería en calidad de préstamo para ambas partes. El valor de mercado entre Füllkrug y Giménez es considerablemente dispar, por lo que una cesión se presenta como el modelo más viable para concretar el intercambio.

Para Giménez, la posibilidad de llegar al fútbol inglés representa una oportunidad importante dentro de su carrera. La Premier League ofrece un escenario de mayor exposición y competitividad, elementos que podrían impulsar su desarrollo tras un semestre complicado en Italia.

El mexicano no ha logrado consolidarse con el Milan, principalmente debido a problemas físicos y a su actual proceso de rehabilitación. Esta situación ha limitado su impacto en el equipo rossonero, que evalúa alternativas antes del cierre del mercado invernal.

La decisión final respecto al intercambio se tomará en las últimas semanas del mercado. Todo dependerá del estado físico de Giménez cuando retorne de su lesión y de la evolución de la situación deportiva del West Ham.

