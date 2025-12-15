El futuro del delantero mexicano Santiago Giménez es incierto y el quirófano puede ser su única opción para recuperarse por completo de una lesión de tobillo, que lo tiene fuera de acción con el AC Milán desde hace casi dos meses.

El periodista Fabrizio Romano informó que el cuadro rossoneri está pensando en una intervención en el tobillo para el mexicano y por ende están intentando conseguir los servicios del alemán Niclas Fullkrug, atacante de 32 años de edad del West Ham de la Premier League.

🚨⚠️ AC Milan staff and Santiago Giménez, on the verge of decision to proceed with surgery following ankle problems.



Mexican striker could proceed with surgery shortly as he’s been out in the recent weeks. 🇲🇽



"El cuerpo técnico del AC Milan y Santiago Giménez, al borde de decidir pasar por el quirófano tras sus problemas en el tobillo. El delantero mexicano podría ser operado en breve tras haber estado de baja en las últimas semanas El AC Milan está en conversaciones para fichar a Füllkrug como nuevo delantero, según se informó", publicó Romano.

Si toma la decisión de operarse, Giménez podría estar fuera por varios meses y perderse la Copa del Mundo de 2026, que precisamente organizará su país. Sería una dolorosa baja para el seleccionado mexicano que dirige Javier Aguirre.

La última vez que Giménez jugó fue ante Atalanta, por la Serie A, en el empate 1-1 el 28 de octubre. Lo que parecía ser una lesión menor, con recuperación de dos semanas, se ha complicado y el Milán está deseando traer a otro delantero para sustituirle.

Giménez no marca con el Milán desde la goleada 3-0 ante el Lecce por Copa Italia el 23 de septiembre de este año. Aunque los pronósticos no son los mejores, los aficionados de México esperan que pueda recuperarse y así no perderse el Mundial.

El delantero ha tenido varios problemas físicos desde que fichó por el Milán. De hecho, hubo un fuerte rumor de que abandonaría el equipo antes de esta temporada, con un fuerte interés de la Roma por sumarlo a sus filas.