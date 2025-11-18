El futuro de Santiago Giménez vuelve a encender rumores en Inglaterra. El delantero mexicano del AC Milan sigue siendo un nombre atractivo para varios clubes de la Premier League, que ven en él un proyecto recuperable pese a su temporada irregular en Italia.

Además del interés previo del West Ham, ahora Sunderland y Brentford han preguntado por las condiciones para ficharlo. Ambos clubes están dispuestos a explorar un acuerdo ya sea mediante cesión o compra definitiva, lo que amplía las opciones para el jugador y para el Milan.

El conjunto rossonero, por su parte, sí contempla la salida de Giménez durante el mercado invernal. La directiva y el cuerpo técnico consideran que el mexicano no ha estado a la altura del desafío competitivo que implica jugar para un gigante europeo como el Milán.

La temporada del delantero ha estado marcada por actuaciones grises, falta de continuidad y ahora una lesión que lo mantiene fuera de actividad. Este contexto llevó al club italiano a evaluar seriamente alternativas en su posición para la segunda mitad del curso.

Sin embargo, la salida de Giménez no será automática ni sencilla. El Milán la condiciona totalmente a conseguir un reemplazo de alto nivel, y además deberá hacerlo pronto debido a las limitaciones del mercado de invierno. Sin sustituto asegurado, no habrá negociación posible.

En Inglaterra, tanto Sunderland como Brentford ven en el mexicano un perfil interesante: joven, con experiencia internacional y con margen de recuperación. En el caso de los 'Black Cats', sería un movimiento estratégico para potenciar su proyecto competitivo. Para los 'Bees', sumaría un competidor directo para su gran delantero Igor Thiago.

La pregunta clave ahora es si Giménez está dispuesto a cambiar de rumbo tan pronto. Su primera temporada en la Serie A ha sido complicada, pero la posibilidad de llegar a la Premier League representa un escaparate enorme, además de una oportunidad para reencontrar su mejor versión.