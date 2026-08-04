Santiago Giménez tiene menos de un mes para definir su futuro

Entre lesiones y bajas de nivel, el paso de Santiago Giménez con el Milan no ha sido ni de cerca el deseado. Su primer semestre tras arribar en un mercado de invierno desde el Feyenoord fue positivo. El mexicano no fue necesariamente una locura dentro de la cancha, sin embargo, encontró una buena cifra goles en todas las competiciones.

Sin embargo, la temporada pasada todo ha salido fatal para el delantero. Una lesión de tobillo, que además fue mal llevada por apostar primero a un tratamiento reservado y después, una cirugía en la misma zona, dejaron fuera a Giménez casi ocho meses. Una vez que regresó a la cancha, su estado de forma fue raquítico, hecho que hoy le tiene en la lista de salidas del club.

Porto have enquired about Santiago Gimenez.



Farioli is a big fan of Gimenez, there have been contacts between him and the player.



It remains to be seen if Porto will make an official offer. This is a development to keep an eye on.



[ @MatteMoretto ] pic.twitter.com/9ef7dJ9LPR — Milan Transfer Hub (@MilanTHub) August 4, 2026

Adicional al mercado que Giménez tiene dentro de la Serie A, el mexicano hoy suma un pretendiente portugués. El club en cuestión es el Porto. El vigente campeón de la Primeira Liga de Portugal habría llamado a la gerencia del Milán con el fin de sondear condiciones por Santiago para el verano. Poco más.

El interés del cuadro luso por Giménez tiene como punto de partida al técnico del Porto, Francesco Farioli. El entrenador italiano gusta y mucho del perfil de juego de Santiago. El hombre de 37 años considera que un '9' como el ex Cruz Azul le puede sumar mucho a su plantilla sobre todo ahora que el equipo estará de regreso en la Champions League.

Empoli v AC Milan - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

La información afirma que incluso ya ha habido un contacto directo entre el entrenador y el jugador. Farioli habría llamado a Giménez para externar su deseo por ficharle en el corto plazo. Durante dicha comunicación, el técnico también explicó al medio cuál sería su rol inicial dentro del plantel y a dónde podría llegar con el paso de las semanas.

Giménez tendría cierta atracción por el movimiento. Sin embargo, no hay nada avanzado entre equipos. Lo que es un hecho es que Santiago entiende que con el Milán apunta a un rol de suplente, situación que cada vez le lleva más a buscar un salida de la institución de la ciudad de la moda en lo que resta de mercado.