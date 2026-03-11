Santiago Giménez vuelve a entrenar con el Milán tras superar su lesión de tobillo

Santiago Giménez comienza a ver la luz al final de un largo proceso de recuperación. El delantero mexicano ha regresado finalmente a los entrenamientos con el Milán luego de permanecer cerca de medio año fuera de las canchas debido a una lesión de tobillo que lo obligó a detener su actividad competitiva.

El regreso del atacante representa una noticia alentadora tanto para el club italiano como para el entorno del futbol mexicano. Durante su ausencia, el Milán tuvo que reorganizar su esquema ofensivo mientras el delantero completaba el proceso médico y físico necesario para volver a competir al máximo nivel.

SONRÍE EL FUTBOL MEXICANO

¡VOVIÓ EL BEBO!



Santi Giménez ya regresó a los entrenamientos con el Milan tras superar su lesión.



¡SE VIENE SU RENACER! pic.twitter.com/PPBcPltVGg — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 10, 2026

Las imágenes recientes del entrenamiento muestran al futbolista integrándose nuevamente a las dinámicas del grupo. Giménez participó en ejercicios físicos y sesiones de trabajo con balón junto a sus compañeros, una señal clara de que el delantero ha superado la etapa más delicada de su rehabilitación.

El regreso se produce en un momento importante de la temporada para el Milán. El conjunto rossonero continúa en la pelea por el título de la Serie A y mantiene vivas sus aspiraciones dentro del campeonato italiano, aunque actualmente se encuentra a siete puntos del liderato que ocupa el Inter.

Esa diferencia obliga al equipo a mantener un ritmo competitivo alto durante las jornadas restantes del torneo. En ese contexto, la reincorporación de un delantero con capacidad goleadora representa una alternativa importante para ampliar las opciones ofensivas del equipo en la recta final de la campaña.

De acuerdo con el panorama deportivo del club, Santiago Giménez podría ser contemplado para reaparecer en el compromiso que el Milán disputará este fin de semana frente a la Lazio. Aunque su regreso al terreno de juego dependerá del análisis físico del cuerpo técnico, su presencia en la convocatoria comienza a tomar forma.

AC Milan Training Session | Claudio Villa/GettyImages

Para el delantero mexicano, los próximos meses serán decisivos en varios sentidos. Más allá de su retorno competitivo, Giménez deberá demostrar rápidamente que mantiene el nivel que lo convirtió en una de las apuestas ofensivas más interesantes del club italiano.

El rendimiento inmediato podría jugar un papel importante en las decisiones que el Milán tome durante el próximo mercado de verano. En el futbol europeo, la competencia por los puestos dentro del plantel es constante, y el delantero necesitará recuperar ritmo para consolidar su continuidad dentro del proyecto.

Al mismo tiempo, el regreso de Giménez también tiene implicaciones para la selección mexicana. Con la Copa del Mundo cada vez más cercana dentro del calendario internacional, el atacante buscará recuperar su mejor versión para llegar en óptimas condiciones al torneo.

La etapa que inicia ahora será clave para el delantero. Después de meses de recuperación, el reto consiste en reencontrar su capacidad goleadora y demostrar que puede volver a marcar diferencias dentro de una liga tan exigente como la Serie A.

