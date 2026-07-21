Se actualizó el Ranking FIFA: España en lo más alto tras ganar el Mundial 2026

Tras la finalización del Mundial 2026 llegó la hora de la actualización del Ranking FIFA, y justamente la Copa del Mundo tuvo la particularidad de tener a los primeros cuatro de este listado en semifinales por primera vez en la historia, enfrentando a primero y segundo en la gran final.

Con el título ganado el último domingo, España subió a lo más alto dejando en el segundo lugar a Argentina. Tercero permanece Francia, que perdió el partido por el bronce 6-4 ante Inglaterra, que paradójicamente está cuarto.

The new #FIFAWorldCup champions sit atop of the latest FIFA/Coca-Cola World Ranking 🇪🇸🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026

Brasil y Marruecos subieron puestos para ubicarse quinto y sexto respectivamente, mientras que Portugal cayó al séptimo escalón del ranking. Octavo se sitúa Bélgica, noveno Países Bajos y cierra el top 10 México, que logró subir cuatro lugares con su clasificación a octavos marginando a Alemania al puesto 12°.

El que más lugares subió fue Noruega, la gran sorpresa del Mundial, con 12 escalones. Ahora, los de Erling Haaland y compañía se sitúan en el puesto 19°. El que más perdió fue Túnez, uno de los peores del Mundial 2026, con una caída de 12 lugares. Cabo Verde, la otra Cenicienta de la Copa del Mundo, subió tres lugares: del 67 al 64.

El Ranking FIFA se inventó en 1992 y se actualiza de manera mensual, aunque presenta cambios pocas veces al año debido a que las selecciones no tienen participación en todos los meses de un año calendario. La próxima parada internacional será entre septiembre y octubre, cuando los combinados nacionales arranquen formalmente el lento y arduo proceso rumbo al Mundial 2030, que marcará el centenario de la competencia. El mismo se disputará en tres continentes distintos y arrancará el 8 de junio de ese año.

Así quedó el Ranking FIFA

1° España

2° Argentina

3° Francia

4° Inglaterra

5° Brasil

6° Marruecos

7° Portugal

8° Bélgica

9° Países Bajos

10° México

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