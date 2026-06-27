Se confirma el rival de México en 16vos de final del Mundial 2026

La selección mexicana de Javier Aguirre en esta Copa del Mundo 2026 ha hecho historia al conseguir por primera ocasión ser líder de grupo, luego de ganar sus tres partidos y sumar 9 de 9 puntos posibles y mantenerse imbatido.

La coanfitrión derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural desde el Estadio Ciudad de México con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. En la Jornada 2 se impuso frente a la República de Corea por la mínima diferencia 1-0 con un gol de Luis Romo en el Estadio Guadalajara. Y para cerrar la fase de grupos golearon 0-3 a República Checa en el Estadio Ciudad de México con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñonez y Álvaro Fidalgo.

De esa manera se clasificaron para la ronda de 32 y se medirán en los dieciseisavos de final frente al tercer lugar del Grupo E: Ecuador.

México y Ecuador serán rivales en Dieciseisavos de Final el martes 30 de junio en el Estadio Azteca. pic.twitter.com/W5sgU8q0r4 — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) June 27, 2026

Similar a la proeza del combinado azteca en Rusia 2018 cuando derrotaron 1-0 a los teutones con una anotación de Hirving Lozano.

La Tri consiguió la hazaña de vencer en la Jornada 3 a la selección de Alemania por 2-1 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, eso les dio la oportunidad de mantenerse con vida en el campeonato mundial.

A pesar de haber caído 1-0 frente a Costa de Marfil en la Jornada 1 y empatado con Cabo Verde en el segundo partido, lo que parecía improbable una victoria ante los alemanes que llegaban con paso perfecto al compromiso ante los sudamericanos con el objetivo de ser de los mejores líderes de grupo.

¿Cuándo será el México vs Ecuador en 16avos de final?

La eliminatoria entre los mexicanos y ecuatorianos será el próximo martes 30 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México a las 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España).

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