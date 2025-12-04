Se confirma la lesión de Trent-Alexander Arnold: el tiempo que estará sin jugar con el Real Madrid

El Real Madrid confirmó este jueves el grado de la lesión de Trent Alexander-Arnold, que preocupa y mucho en Valdebebas, tanto a la directiva como a Xabi Alonso.

"Tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos, se le ha diagnosticado un problema muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda", ha informado el club blanco. Se estima que el lateral inglés esté fuera de los terrenos de juego alrededor de dos meses, en un momento de muchos minutos para él ante la baja de Dani Carvajal. Incluso algunos se ilusionaban con el inglés porque parecía que estaba volviendo a ser aquel lateral derecho que supo deslumbrar en el Liverpool.

Las sensaciones no eran las mejores en el Real Madrid luego de las primeras exploraciones en la zona del futbolista tras el 3-0 en San Mamés ante el Athletic Club. Preocupación máxima en el cuerpo técnico, que no cuenta ni con el titular ni el suplente otra vez en la temporada, como ya le pasó en meses anteriores.

Parte médico de Trent. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 4, 2025

Esta nueva lesión de Trent lo hace frenar de nuevo al defensor como le pasó en septiembre, cuando se lesionó ante el Marsella en Champions y estuvo mes y medio sin jugar.

Para el partido del próximo fin de semana ante el Celta en el Santiago Bernabeu, Xabi Alonso tiene la posibilidad de volver a colocar a Valverde allí, o a Raúl Asencio, en una prueba tal vez más conservadora pero pensando en que en exactamente 6 días recibe al Manchester City por la UEFA Champions League.

Ante los dos meses de baja, el lateral se pierde nada menos que 13 partidos: estos son ante el Celta, el Manchester City, el Alavés, el Sevilla, el Betis, la Supercopa, el Levante, el Mónaco, el Villarreal, el Benfica, el Rayo Vallecano y tal vez el Valencia en Mestalla.

Solo cabe esperar que la recuperación vaya por el mejor camino posible y que Trent regrese con fuerza a partir del mes de febrero.

