Se confirma la sede para la Supercopa de España a disputarse en enero de 2026

La Supercopa de España vuelve a territorio saudí. En los primeros días del año 2026, cuatro equipos, el Athletic Club, el Atlético de Madrid, el FC Barcelona y el Real Madrid, irán en búsqueda de la gloria.

La ciudad anfitriona será Yedda, declarada por la Unesco como ciudad Patrimonio de la Humanidad en Arabia Saudita.

Por segundo año consecutivo, la ciudad deportiva del Rey Abdullah y el estadio conocido mundialmente como 'Al Jawhara' ("La Joya Radiante" en castellano), quien albergará los tres partidos de la competición entre el miércoles 7 y el domingo 11 de enero del próximo año.

En Yedda, se encuentra el estadio 'Alinma stadium' | Web RFEF

¿Cuál es el formato de la Supercopa de España?

El 7 se jugará la semifinal número 1, al día siguiente, el jueves 8, la otra semi y el domingo 11 la gran final. Vale recordar que no hay partidos por el tercer puesto.

Respecto a LaLiga, los cuatro equipos se enfrentan entre sí en la jornada 19, que es la de ese fin de semana de disputa del campeonato español, aunque lógicamente se jugará en otra fecha. El Athletic Club recibirá al Real Madrid y el FC Barcelona al Atlético de Madrid.

FC Barcelona y Athletic Club por un lado y Atlético de Madrid y Real Madrid por el otro se verán las caras en semifinales en busca de las dos plazas para disputarse el primer gran campeonato de la temporada en España.

El orden de partidos de las semifinales se establecerá por sorteo y los tres encuentros del torneo comenzarán a las 22:00 hora local, 14hs (México) y 16hs (CE EEUU).

Más de 60.000 espectadores llenaron el pasado mes de enero las gradas del estadio de Yeda durante el desenlace de una Supercopa que fue seguida por cientos de millones de aficionados desde sus casas alrededor del mundo. El FC Barcelona se impuso por 3 a 1 en el gran derby español ante el Real Madrid, con anotaciones de Gavi, Lewandowski y Pedri.

Más noticias sobre el fútbol en España