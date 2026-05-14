Se confirma la tercera baja del América para el verano

Luego de uno de los peores semestres en la historia reciente del club, donde no sólo no ganaron nada, sino que además, no estuvieron ni cerca de ello, se espera una limpia en el América. Como se ha informado en este espacio, los de la capital del país tienen una amplia lista de nombres en el plantel que no tienen futuro dentro del mismo.

Hay dos jugadores a quienes se les puede considerar formalmente fuera del club: Ralph Orquín y Néstor Araujo. Ambos defensores mexicanos se marcharán este verano en calidad de agentes libres. A la lista de bajas podemos sumar un tercer nombre, se trata del charrúa Thiago Espinosa, quien no entra en planes de André Jardine.

¡PRIMERA BAJA EN AMÉRICA! 🚨🚨🚨



Thiago Espinosa saldrá del Nido y será jugador de Atlantehttps://t.co/LKkw3E8bWP pic.twitter.com/cROr911Z5m — MedioTiempo (@mediotiempo) May 14, 2026

Espinosa quien aterrizó en el nido de Coapa hace no más de cuatro meses atrás, deberá emprender el vuelo del mismo. Su rol este semestre fue de eterno semestre, superando apenas los 200 minutos dentro del campo. Siendo el caso, tanto el área deportiva como el cuerpo técnico apelan a su baja.

Su destino está definido y será dentro de la Liga MX. Thiago firmará con el Atlante en los próximos días. El jugador se marchará al cuadro que dirige Miguel Herrera en calidad de cedido por el lapso de un año. La meta es que gane rodaje en el fútbol local y pueda retornar al América en 2027 por su revancha.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

En América consideran que no hay mejor destino para Thiago que el Atlante. Es un equipo donde apunta a un rol estelar, y que además, jugará en la capital del país, factor que permitirá que Espinosa se adapte sobre todo a la altura de la Ciudad de México.

América por su parte liberará otra plaza de no formado en México para moverse con mayor libertad en el mercado.