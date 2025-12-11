Se confirmaron las sanciones a los futbolistas expulsados del Real Madrid contra el Celta de Vigo

El Real Madrid vivió una verdadera noche de furia en el Bernabéu el pasado fin de semana, cuando cayó 2-0 ante el Celta de Vigo por LaLiga terminando con nueve futbolistas en campo, tras dos expulsiones.

El comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol emitió este miércoles la comunicación confirmando las suspensiones de los cuatro futbolistas involucrados en el escándalo del partido, con Álvaro Carreras y Fran García a la cabeza.

Estos dos vieron la tarjeta roja dentro del campo de juego por doble amonestación en situaciones de fuerza desmedida, mientras que Dani Carvajal y Endrick, desde el banquillo, fueron expulsados por los reclamos a los fallos del árbitro.

El lateral por derecha, Carreras y el joven brasileño fueron suspendidos por dos partidos por el comportamiento en el campo contra la terna arbitral, mientras que Fran García solamente tendrá que cumplir un encuentro de sanción.

Según el comité, las sanciones corresponden a sus protestas y "menosprecio" al árbitro principal del partido, Alejandro Quintero González.

Xabi Alonso: "Nos han desquiciado las decisiones del árbitro"

"Nos han desquiciado las decisiones del árbitro. La expulsión, estaba muy permisivo, no me ha gustado la actuación... La tarjeta a Álvaro es muy discutible, como con muchas ganas. No me ha gustado y eso nos ha descontrolado un poco. El arbitraje no me ha gustado", dijo el entrenador del Real Madrid en rueda de prensa tras la caída con el Celta.

"No era lo que esperábamos. Queríamos jugar con ritmo y nos han faltado cosas. La lesión de Militao nos ha trastocado los planes. Es una mala noticia. Estamos sufriendo con las lesiones. Nos ha costado reaccionar. Lo mejor ha sido cuando nos hemos quedado con uno menos. Pero desde el inicio ha salido como queríamos. Duele, estamos enfadados y entendemos que la gente esté enfadada", concluyó sobre el partido en sí.

