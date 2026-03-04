Se confirmó la sanción a Franco Mastantuono tras ser expulsado ante el Getafe

El Real Madrid enfrentará su próxima visita al Celta de Vigo con importantes ausencias en la plantilla. El conjunto merengue no podrá contar con tres futbolistas debido a sanciones disciplinarias, una situación que obligará al cuerpo técnico a modificar su estructura habitual para afrontar el compromiso liguero.

La baja más llamativa corresponde al joven mediocampista Franco Mastantuono, quien recibió una sanción de dos partidos tras los incidentes ocurridos durante la derrota del Real Madrid en casa frente al Getafe, encuentro que terminó generando polémica arbitral y tensión dentro del terreno de juego.

El futbolista argentino fue castigado por sus protestas contra el árbitro central del partido. Durante el encuentro, el mediocampista mostró su inconformidad con algunas decisiones arbitrales, situación que derivó en un informe disciplinario que posteriormente fue revisado por las autoridades competentes.

Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

De acuerdo con el reporte oficial, Mastantuono utilizó palabras ofensivas para referirse al trabajo del árbitro. El jugador calificó las decisiones del colegiado como “una puta vergüenza”, expresión que fue incluida en el acta arbitral y que derivó en una sanción automática de dos encuentros.

La suspensión del argentino representa una baja sensible para el equipo blanco, especialmente considerando que el mediocampista ha sido una de las apuestas jóvenes dentro de la estructura competitiva del club en la presente temporada.

Sin embargo, Mastantuono no será el único ausente en el encuentro frente al Celta. El Real Madrid también perderá a dos futbolistas más por acumulación de tarjetas amarillas, lo que incrementa el desafío para el cuerpo técnico en la preparación del partido.

Dean Huijsen y Álvaro Carreras tampoco estarán disponibles tras alcanzar el límite de amonestaciones permitido por el reglamento. Ambos jugadores vieron su quinta tarjeta amarilla en el campeonato, situación que automáticamente los obliga a cumplir un partido de suspensión.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-GETAFE | JAVIER SORIANO/GettyImages

Estas ausencias impactan especialmente en la estructura defensiva del equipo, donde ambos futbolistas han tenido participación relevante en distintos momentos del torneo. La falta de estos elementos obliga a reconsiderar las opciones disponibles dentro de la plantilla.

Ante este panorama, el técnico Álvaro Arbeloa deberá recurrir a rotaciones dentro del plantel para cubrir las bajas. El entrenador tendrá que reorganizar su esquema táctico y apostar por alternativas que permitan mantener la competitividad del equipo en una visita complicada.

El duelo ante el Celta de Vigo representa un compromiso exigente para el Real Madrid, que buscará sumar puntos pese a las ausencias. La capacidad de adaptación del equipo será clave para superar las bajas disciplinarias y mantener el ritmo competitivo dentro del campeonato.