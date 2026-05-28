Se confirmó que Lionel Messi estará en el Mundial 2026

Era un secreto a voces pero finalmente ya es oficial: Lionel Andrés Messi jugará su sexto, y último, Mundial en la competencia de este año que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

El calendario de la selección argentina en el Mundial 2026

Día Rival Estadio Ciudad Hora (Este US) Martes 16 de junio Argelia Arrowhead Stadium Kansas City 21hs Lunes 22 de junio Austria AT&T Stadium Dallas 13hs Sábado 27 de junio Jordania AT&T Stadium Dallas 22hs

Sin dudas uno de los grupos más accesibles del Mundial 2026 fue el J, que lidera Argentina, ya que deberá jugar con Argelia, Austria y Jordania.



De todos modos, más allá de lo sencillo del comienzo, si se da la lógica y los campeones defensores avanzan como primeros, el duelo en 16avos será de peso, ya que podría tocarles Uruguay o España

Los de Lionel Scaloni saben que no pueden confiarse, ya que Arabia Saudita asomaba como el contrincante más sencillo en Qatar 2022 y les propinó el gran golpe. Para su fortuna, pudieron levantarse a tiempo y terminaron coronando de la mano de un Leo Messi inolvidable para que las calles de Buenos Aires se inunden con más de cinco millones de personas celebrando la tercera estrella.

¿Cómo clasificó Argentina al Mundial 2026?

Los campeones del mundo arrasaron en las eliminatorias sudamericanas, consiguiendo el primer puesto con 38 puntos, producto de 12 victorias, dos empates y solo cuatro caídas. El resultado más abultado fue el 6-0 a Bolivia en la jornada 10, mientras que el triunfo más importante fue la goleada 4-1 a Brasil en el Monumental.

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