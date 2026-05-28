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Sports Illustrated

Se confirmó que Lionel Messi estará en el Mundial 2026

El argentino disputará su sexto Mundial
Hernán Horovitz|
Argentina v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024: Final
Argentina v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024: Final | Buda Mendes/GettyImages

Era un secreto a voces pero finalmente ya es oficial: Lionel Andrés Messi jugará su sexto, y último, Mundial en la competencia de este año que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio.

El calendario de la selección argentina en el Mundial 2026

Día

Rival

Estadio

Ciudad

Hora (Este US)

Martes 16 de junio

Argelia

Arrowhead Stadium

Kansas City

21hs

Lunes 22 de junio

Austria

AT&T Stadium

Dallas

13hs

Sábado 27 de junio

Jordania

AT&T Stadium

Dallas

22hs

Sin dudas uno de los grupos más accesibles del Mundial 2026 fue el J, que lidera Argentina, ya que deberá jugar con Argelia, Austria y Jordania.

De todos modos, más allá de lo sencillo del comienzo, si se da la lógica y los campeones defensores avanzan como primeros, el duelo en 16avos será de peso, ya que podría tocarles Uruguay o España

Los de Lionel Scaloni saben que no pueden confiarse, ya que Arabia Saudita asomaba como el contrincante más sencillo en Qatar 2022 y les propinó el gran golpe. Para su fortuna, pudieron levantarse a tiempo y terminaron coronando de la mano de un Leo Messi inolvidable para que las calles de Buenos Aires se inunden con más de cinco millones de personas celebrando la tercera estrella.

¿Cómo clasificó Argentina al Mundial 2026?

Los campeones del mundo arrasaron en las eliminatorias sudamericanas, consiguiendo el primer puesto con 38 puntos, producto de 12 victorias, dos empates y solo cuatro caídas. El resultado más abultado fue el 6-0 a Bolivia en la jornada 10, mientras que el triunfo más importante fue la goleada 4-1 a Brasil en el Monumental.

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Published | Modified
Hernan Horovitz
HERNÁN HOROVITZ

Periodista, campeón del mundo y fanático del deporte.

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