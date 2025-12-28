Sports Illustrated Fútbol

Se desactivaron los rumores de salida de Mastantuono del Real Madrid

Fabrizio Romano se encargó de disipar las dudas sobre una eventual partida del joven maravilla argentino.
Bruno Pernigotti|
Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports
Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Franco Mastantuono se unió al Real Madrid justo después de jugar el Mundial de Clubes con River Plate y su impacto fue positivo, con buenas apariciones en los minutos que le tocó jugar bajo el mando de Xabi Alonso.

“Los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo en enero están muy alejados de la realidad”, escribió Fabrizio Romano en su cuenta de X, dando la pauta de que el argentino seguirá en la Casa Blanca a pesar de los rumores de una salida a préstamo.

El pibe nacido en la localidad bonaerense de Azul firmó su contrato con el Merengue en el día de su cumpleaños 18° tras un brillante pero breve paso por River, donde se formó y tuvo como obra cumbre un golazo de tiro libre a Boca en un Superclásico disputado en el Monumental del barrio de Núñez.

Franco Mastantuono
Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Aitor Alcalde - UEFA/GettyImages

En el conjunto Millonario llegó a jugar 64 partidos, anotando 10 goles y repartiendo siete asistencias. En el Real Madrid lleva 14 encuentros disputados con un tanto y un pase gol. Además, ya es internacional con la selección argentina mayor, donde ya dijo presente en tres cotejos por Eliminatorias Sudamericanas ante Chile, Venezuela y Ecuador.

La ilusión del chico de decir presente en el Mundial 2026, donde su Argentina defiende el título conseguido en Qatar 2022, es absoluta. Los de Lionel Scaloni compartirán el grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

Si bien ahora está relegado en la consideración de Xabi Alonso, el tolosarra supo elogiarlo de gran manera en octubre y todo parece indicar que no hay nada dicho en la historia de Franco Mastantuono y el Madrid: "Viene de un entorno distinto, solo tiene 18 años. Tenemos que ayudarle, pero estamos satisfechos con su desarrollo. Estamos encantados de que esté con nosotros".

Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

