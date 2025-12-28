Se desactivaron los rumores de salida de Mastantuono del Real Madrid

Franco Mastantuono se unió al Real Madrid justo después de jugar el Mundial de Clubes con River Plate y su impacto fue positivo, con buenas apariciones en los minutos que le tocó jugar bajo el mando de Xabi Alonso.

“Los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo en enero están muy alejados de la realidad”, escribió Fabrizio Romano en su cuenta de X, dando la pauta de que el argentino seguirá en la Casa Blanca a pesar de los rumores de una salida a préstamo.

El pibe nacido en la localidad bonaerense de Azul firmó su contrato con el Merengue en el día de su cumpleaños 18° tras un brillante pero breve paso por River, donde se formó y tuvo como obra cumbre un golazo de tiro libre a Boca en un Superclásico disputado en el Monumental del barrio de Núñez.

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Aitor Alcalde - UEFA/GettyImages

En el conjunto Millonario llegó a jugar 64 partidos, anotando 10 goles y repartiendo siete asistencias. En el Real Madrid lleva 14 encuentros disputados con un tanto y un pase gol. Además, ya es internacional con la selección argentina mayor, donde ya dijo presente en tres cotejos por Eliminatorias Sudamericanas ante Chile, Venezuela y Ecuador.

La ilusión del chico de decir presente en el Mundial 2026, donde su Argentina defiende el título conseguido en Qatar 2022, es absoluta. Los de Lionel Scaloni compartirán el grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

Si bien ahora está relegado en la consideración de Xabi Alonso, el tolosarra supo elogiarlo de gran manera en octubre y todo parece indicar que no hay nada dicho en la historia de Franco Mastantuono y el Madrid: "Viene de un entorno distinto, solo tiene 18 años. Tenemos que ayudarle, pero estamos satisfechos con su desarrollo. Estamos encantados de que esté con nosotros".