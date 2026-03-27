Se descarta el fichaje de Mohamed Salah con el Inter Miami

Durante la semana el Liverpool anunció la salida de Mohamed Salah del club a final de temporada. Pese a la renovación que el zurdo y el aún vigente campeón de la Premier League firmaron el verano pasado, ambas partes consideran que luego de la Copa del Mundo es el tiempo ideal para separar sus caminos.

Se entiende que el club y el africano llegaron a un acuerdo para firmar una rescisión de contrato en la cual ninguna de las dos partes debe compensar a la otra en lo económico. Es decir, Mohamed será agente libre dentro del mercado y eso eleva el interés de más de un pretendientes, uno de los más sonados, el Inter Miami.

🚨❌ Inter Miami are not working on a deal to bring in Mo Salah, despite reports.



No talks or conversations so far.



➕🎥 https://t.co/pxk4n3fZmG pic.twitter.com/vpYB5DYIka — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2026

Más allá de los rumores que se han generado en las más recientes horas, Fabrizio Romano apaga los mismo de forma inmediata. La fuente señala que a día de hoy no hay ni interés, mucho menos acercamientos de parte del cuadro campeón de la MLS con Salah o alguien de su entorno.

En este punto la opción de que el Miami firme a Salah o al cualquier otra estrella de la élite del fútbol mundial son nulas. El equipo tiene las tres plazas de jugador franquicia en uso. Leo Messi goza de una con el mejor sueldo de toda la liga, mientras que Rodrigo de Paul y Germán Berterame cuentan con las dos restantes.

Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Molly Darlington/GettyImages

Por temas de dinero y de confort en cuanto al estilo de vida dentro de Estados Unidos, la MLS es en efecto un destino viable para Mohamed. Sin embargo, de ser el caso, el Inter Miami está lejos de tener opciones reales por el egipcio.

Pese a todo, la vía más viable para el jugador sigue siendo la Saudí Pro League. El Fondo de Inversión de dicho país está vuelto loco por firmar al zurdo desde hace dos años y medio.