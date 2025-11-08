Se encienden las alarmas en el Manchester United ante la lesión de Benjamin Sesko

La nube de tormentos parece siempre perseguir a Ruben Amorim y al Manchester United. Esta vez por la lesión de Benjamin Sesko, quien tuvo que abandonar el compromiso de este fin de semana ante el Tottenham por lesión.

El técnico se mostró preocupado en rueda de prensa, después del empate 2-2 por la Premier League. Aunque el delantero no ha tenido el rendimiento que esperaban (2 goles en 12 partidos), es una pieza clave en su esquema.

El entrenador fue cauteloso y no dio ningún tipo de diagnóstico, pero señaló que el dolor del delantero viene de la rodilla, algo que le preocupa. Tampoco hay tiempo de bajo, ya que le estarán haciendo los exámenes respectivos en las próximas horas.

"Me preocupa si Sesko ha sufrido una lesión de rodilla”, dijo el técnico portugués. “Es la rodilla, no sabemos, necesitamos a Ben para que el equipo sea mejor. No tengo ni idea. Porque es la rodilla, nunca se sabe”.

Sesko salió sustituido al minuto 89 | Julian Finney/GettyImages

Sesko entró como suplente, cuando el compromiso iba 1-1. Matheus Cunha le ha quitado el puesto de delantero titular en los últimos partidos, con resultados positivos.

Antes de salir de la cancha, Sesko tuvo una oportunidad para darle la victoria a su equipo, pero Micky van de Ven, defensor del Tottenham, fue más hábil que el ex delantero del Leipzig.

"Tenemos que hacerle pruebas. Tiene algo en su rodilla, así que veremos lo que es", dijo Amorim sobre el tiempo que estará ausente el delantero. "Es la rodilla y nunca se sabe. Estoy preocupado porque sé lo serias que pueden ser este tipo de lesiones", expresó.

Con el resultado, el United ahora suma 18 puntos en la Premier League, con 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas, en un rendimiento irregular para un equipo que invirtió para tener mejores resultados en la actual campaña.