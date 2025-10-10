Se encienden las alarmas en el Real Madrid: Kylian Mbappé salió de cambio en el Francia vs Azerbaiyán

El triunfo de la selección de Francia sobre Azerbaiyán por un contundente marcador de 3-0 dejó sensaciones encontradas. Si bien el combinado dirigido por Didier Deschamps dominó de principio a fin el compromiso, la preocupación llegó en los minutos finales, cuando su máxima figura, Kylian Mbappé, tuvo que abandonar el terreno de juego por una molestia física.

Corría el minuto 83 cuando el delantero del Real Madrid se dejó caer sobre el césped, visiblemente adolorido. De inmediato, el cuerpo técnico actuó y Deschamps decidió sustituirlo por Florian Thauvin, en una acción que encendió las alarmas en el banquillo francés y entre los aficionados.

Hasta ese momento, Mbappé había sido clave en la victoria. Contribuyó con una asistencia milimétrica y anotó uno de los goles que encaminaron el triunfo galo, demostrando una vez más su peso en el esquema del seleccionado. Su salida, sin embargo, pone en duda su disponibilidad para los próximos compromisos.

Por su parte, Florian Thauvin, quien volvió a ser convocado tras un paso poco exitoso por el fútbol mexicano, aprovechó la oportunidad para destacar. El ahora futbolista de la Serie A ha recuperado su nivel en el fútbol italiano, lo que le valió este nuevo llamado a la selección francesa.

France v Azerbaijan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Franco Arland/GettyImages

Su ingreso no pasó desapercibido: apenas minutos después de pisar el campo, Thauvin selló la goleada con el tercer tanto del encuentro, redondeando una actuación convincente de los subcampeones del mundo.

Francia se lleva tres puntos importantes y deja buenas sensaciones futbolísticas, pero la atención estará puesta en la evolución de Mbappé, cuyo estado físico será determinante para las aspiraciones del equipo en lo que resta del torneo clasificatorio.

El próximo compromiso de la selección de Francia será el lunes 13 de octubre del 2025, cuando se enfrenten a la selección de Islandia para el partido correspondiente a la fecha número ocho por el grupo D en las Eliminatorias UEFA, de cara al Mundial 2026.