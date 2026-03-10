¿Se encuentra Henry Martín ya a disposición para jugar con el América?

Henry Martín no estará disponible para el duelo internacional entre América y Philadelphia Union, una baja sensible para el conjunto azulcrema en uno de los compromisos más importantes del semestre. El capitán del equipo continúa arrastrando molestias musculares que han obligado al cuerpo técnico a tomar una decisión preventiva.

La ausencia del delantero fue confirmada por el entrenador André Jardine, quien decidió no arriesgar al atacante para este compromiso de la CONCACAF Liga de Campeones. La determinación se tomó tras las recomendaciones del cuerpo médico, que consideró prudente evitar una posible agravación de la lesión.

Hasta las últimas horas previas al encuentro, el atacante seguía reportando molestias físicas que impedían su participación en condiciones óptimas. Ante este panorama, el cuerpo técnico optó por dejarlo fuera de la convocatoria para el partido ante el conjunto de la Major League Soccer.

El duelo frente a Philadelphia Union representa un desafío importante para el América dentro del torneo continental. Sin embargo, la prioridad dentro del cuerpo técnico ha sido proteger la integridad física del futbolista, considerando que su recuperación completa es clave para el resto del calendario.

La situación de Henry Martín también refleja un periodo complicado en su trayectoria reciente dentro del club. En el último año y medio, el delantero ha enfrentado una serie de problemas físicos que han limitado considerablemente su continuidad dentro del equipo.

Las lesiones y molestias musculares han provocado que su presencia en el campo sea intermitente. En ese lapso, el atacante únicamente ha podido participar en algunos encuentros de manera esporádica, sin lograr establecer la regularidad que caracterizó sus mejores etapas con la camiseta azulcrema.

Este escenario representa un contraste marcado con el protagonismo que llegó a tener en temporadas anteriores. Durante varios torneos, Henry Martín fue uno de los referentes ofensivos del equipo y una pieza fundamental dentro del esquema del América.

Actualmente, el delantero atraviesa uno de los momentos más complejos de su paso por la institución. La falta de continuidad y los problemas físicos han afectado su rendimiento y su capacidad para consolidarse nuevamente como una de las principales opciones en el ataque del equipo.

Dentro del club existe plena confianza en que el futbolista podrá recuperar su nivel una vez que supere completamente sus molestias físicas. Sin embargo, el proceso de recuperación requiere paciencia y una gestión cuidadosa de sus minutos dentro del terreno de juego.

