Se filtra la carta que Gianni Infantino le envió a Argentina tras la final del Mundial y desata nuevas críticas

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vuelve a estar en el punto de mira por un mensaje filtrado en el que elogiaba el "profesionalismo" de la selección argentina tras la final del Mundial 2026.

La actuación de Argentina en el partido decisivo contra España resultó particularmente decepcionante, ya que no lograron realizar ni un solo disparo a puerta en los 90 minutos , perdieron a Enzo Fernández por una tarjeta roja innecesaria y terminaron el partido con una pelea en el campo que actualmente es objeto de una investigación de la FIFA .

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

A pesar de la naturaleza de la derrota de Argentina, Infantino se mantuvo positivo y elogió efusivamente al equipo en una carta enviada al presidente de la Federación Argentina, Claudio Tapia.

“Quisiera reiterar mis más sinceras felicitaciones por este importante nuevo resultado para el fútbol argentino”, escribió Infantino en una carta filtrada en Argentina y posteriormente verificada por el Daily Mail .

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 quedará grabada en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol, ​​marcada por partidos espectaculares, el surgimiento de nuevas promesas, la presencia de las grandes figuras de este deporte y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados".

“La magnífica actuación de la Albiceleste también contribuyó decisivamente a hacer de esta edición un evento excepcional que cautivó a millones de aficionados al fútbol en todo el mundo".

“Por favor, transmitan mis más sinceras felicitaciones a todos los que han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al entrenador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y animado al equipo durante toda la competición".

"Estas victorias son siempre fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte. Todo esto augura un futuro muy prometedor y, sin duda, allanará el camino para nuevos y grandes éxitos del fútbol argentino"-.

“Le deseo, estimado señor presidente, todo lo mejor en las próximas competiciones y espero volver a verlo muy pronto. Con toda mi amistad, Gianni Infantino.”

FIFA World Cup 2026 - semi finalEngland v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | ANP/GettyImages

Argentina acapara todas las miradas tras el Mundial 2026

La polémica persiguió tanto a la FIFA como a Argentina durante todo el torneo, y las acusaciones de favoritismo hacia La Albiceleste y Lionel Messi fueron rotundamente desestimadas por el jefe de árbitros, Pierluigi Collina .

La selección argentina protagonizó varios incidentes que atrajeron una gran atención, siendo la pelea tras el pitido final de la final del Mundial sin duda el más sonado.

Los aficionados vieron cómo Messi intentaba conseguir la expulsión del lateral izquierdo español Marc Cucurella por una supuesta infracción de las nuevas normas relativas a cubrirse la boca, mientras que la primera de las dos tarjetas amarillas de Fernández fue por protestar contra el árbitro.