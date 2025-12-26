Se filtran detalles de la que sería la nueva camiseta del Real Madrid para la temporada 2026/27

Los clubes trabajan de cara a la próxima temporada y uno de los puntos más importantes es la nueva camiseta. Desde los portales Footy Headlines y Opaleak, han filtrado la que podría ser la equipación del Real Madrid para el curso 2026/27.

En ningún caso, será el diseño definitivo ya que se incorporarán matices.

Manteniendo su color blanco, lo combinaría con dos colores más. El cuello, el logo de Adidas y la publicidad de Emirates y HP serían de color verde oscuro y las tres rayas de la manga serán rosas. Una combinación de colores nunca vistas en el Real Madrid.

En estas primeras imágenes no se ven ningún detalle en el color blanco. Se espera que la camiseta final tenga alguna variación respecto a estas primeras imágenes, pero la esencia de misma será muy parecida a esta.

Actualmente, la camiseta que viste el Madrid este año es blanca, claro está, pero con detalles en amarillo dorado rodeando el pecho y el contorno, además de sobras grises en los laterales.

El rosa ya estuvo como color secundario de las camisetas madridistas en recientes campañas, como en la 2020/21 y por supuesto, la que más llamó la atención, la de 2014/2015.

Si bien el verde nunca fue utilizado en la camiseta titular del Real Madrid, sí tuvo presencia en una indumentaria alternativa durante la temporada 2012/13.

Desde ya, se trata de un diseño preliminar y no definitivo, ya que el modelo final suele incorporar variaciones y ajustes antes de su lanzamiento oficial. Sin embargo, las imágenes ya generaron un fuerte debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes celebran la innovación y quienes prefieren el estilo más clásico del club más ganador de Europa.

Muchos han querido ver una fusión de diseños y colores de otras temporadas pasadasy una apuesta arriesgada por conseguir combinaciones cromáticas novedosas que incentiven su compra, para que así no se parezca demasiado a diseños anteriores.

