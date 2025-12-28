Ramón Planes, director deportivo del Al Ittihad de la Liga Profesional Saudí, afirma que el traspaso de Vinicius Junior a Arabia Saudita es una "posibilidad real" en caso de que no logre acordar una extensión de contrato con el Real Madrid.

El brasileño ha estado lejos de su mejor nivel durante la primera temporada de Xabi Alonso al frente del Real Madrid, luchando por alcanzar el rendimiento que mostró de forma constante bajo las órdenes de Carlo Ancelotti —el cual lo convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora, con menos de dos años restantes en su contrato y las negociaciones estancadas, su futuro en el Bernabéu está en el aire.

La Liga Profesional Saudí ha emergido como el destino más probable para Vinicius Jr. si llegara a abandonar el club blanco, y Planes admitió que es un escenario que puede imaginar.

La opción de que jugadores del nivel de Vinicius puedan estar aquí [en la liga saudí], la veo como una posibilidad real, sinceramente, sí", comentó Planes a Onda Cero. "No entro en detalles económicos, pero sí lo veo como una posibilidad real porque existe un proyecto para intentar construir un gran torneo de liga. Ramón Planes

Planes ya había hecho comentarios en el pasado sobre el posible traspaso de Vinicius Jr. a Arabia Saudita, pero sigue habiendo un consenso general de que el Real Madrid desea retener al dos veces ganador de la Champions League, a pesar de que la situación no sea sencilla.

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

De igual forma, Florentino Pérez ha dicho en los pasados días que bajo ninguna circunstancia el futbolista brasileño podría salir del conjunto merengue pronto, sin embargo, para que eso ocurra, es probable que deba existir algún tipo de concesión en cuanto al salario propuesto para el extremo.

Hasta la fecha, el Real Madrid no ha estado dispuesto a satisfacer las elevadas pretensiones económicas del jugador de 25 años, lo que lo llevó a detener las negociaciones. No obstante, se dice que Pérez confía en que se alcanzará un acuerdo.