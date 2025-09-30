¿Se irá Rodolfo Cota del América cuando finalice el torneo?

Si bien la portería del América pertenece al cien por ciento a Luis Ángel Malagón, el cuadro de la capital del país ha tenido dentro del banco a un rotativo de nivel en la figura de Rodolfo Cota. El mexicano llegó al nido en calidad de cedido en un movimiento que implicó la salida de Óscar Jiménez rumbo al León.

La realidad es que pese a tener un rol secundario en el último tricampeón de la Liga MX, Cota se ha mostrado conforme de estar en el América. Sin embargo, como buen profesional, es seguro que Rodolfo desea más minutos dentro del campo y los mismos no llegarían dentro del nido, sino en la jauría del León.

LE REGRESAN A SU GUARDIÁN 🧤



Luego de oficializarse el regreso de Ignacio Ambriz al León, hay otra buena noticia para ‘Nacho’.



💥 Y es que para 2026 contará nuevamente con Rodolfo Cota, arquero que fue campeón bajo el mando de Ambriz en el León en 2020.



👊🏻 América se hizo de… pic.twitter.com/CKckeRkDTB — Futbol Total (@futboltotal) September 29, 2025

Con el regreso de Ignacio Ambriz a las filas del León, se entiende que el técnico contempla el regreso de Rodolfo como una pieza vital de la nueva era del equipo. Cota fue el meta estelar de equipo en el último título de la Liga MX que ganaron justamente con Ambriz en el banco.

Leon v Monterrey - Torneo Clausura 2024 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Por ende, es un hecho que la escuadra del Bajío no negociará ningún tipo de continuidad de Rodolfo dentro del América, pues en considerado por el nuevo técnico del club como su primer refuerzo de invierno. De la misma forma, León dará salida a Óscar Jiménez, quien deberá regresar a Coapa.

Rodolfo dejó al León luego de no ser de la confianza total de Eduardo Berizzo. Con el argentino fuera del banco y Ambriz de vuelta al frente de la manada, Se entiende que Rodolfo no sólo regresará para sumar, sería titular y seguramente, retome su puesto como capitán del equipo.

'Rodo' se marchará del América con dos títulos. Uno de Liga MX y otro más como Campeón de Campeones de la Liga MX, por lo que, deja su nombre en la historia reciente del club.