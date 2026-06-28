Terminó la fase de grupos del Mundial 2026 y los 32 clasificados a 16avos de final ya están concentrados en el primer duelo a eliminación directa, donde todos buscarán el pasaje a octavos para seguir con vida en su sueño de ser campeones del mundo.

En la Copa del Mundo las tarjetas amarillas se limpian en dos etapas clave del torneo: tras finalizar la fase de grupos y luego de los cuartos de final. Por supuesto, esta amnistía no aplica para las tarjetas rojas, que sucedan cuando sucedan representan un partido de suspensión para el futbolista que la recibe.

Entre 16avos y octavos los jugadores deben tener extremo cuidado, ya que si son amonestados en ambos se perderían un eventual cruce de cuartos de final, un momento crucial de la competencia. La idea de esta reglamentación es que ningún futbolista se pierda ni las semis ni la final por acumulación de cartulinas amarillas.

A pesar de esto, hay un futbolista suspendido para los 16avos: se trata de Themba Zwane, de Sudáfrica, que vio la roja en el partido inaugural por juego brusco grave y recibió una sanción de tres partidos, de los cuales ya cumplió dos. Si los Bafana Bafana clasifican a octavos, podría regresar.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSA | YURI CORTEZ/GettyImages

Una de las figuras que vuelve es Miguel Almirón, que vio la roja en el partido contra Turquía por taparse la boca, en una demostración de como funciona la nueva "Ley Prestianni". Agustín Canobbio, de Uruguay, vio la roja en el tramo final del partido por España y hubiera estado suspendido si los de Marcelo Bielsa pasaban de ronda.

Así se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá

Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Croacia

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Bélgica vs. Senegal

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Ecuador

Inglaterra vs. Congo

Argentina vs. Cabo Verde

Australia vs. Egipto

Suiza vs. Argelia

Colombia vs. Ghana