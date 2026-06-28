¿Se limpian las tarjetas amarillas en el Mundial 2026? La regla que puede afectar a las figuras en la ronda de 1/16
Terminó la fase de grupos del Mundial 2026 y los 32 clasificados a 16avos de final ya están concentrados en el primer duelo a eliminación directa, donde todos buscarán el pasaje a octavos para seguir con vida en su sueño de ser campeones del mundo.
En la Copa del Mundo las tarjetas amarillas se limpian en dos etapas clave del torneo: tras finalizar la fase de grupos y luego de los cuartos de final. Por supuesto, esta amnistía no aplica para las tarjetas rojas, que sucedan cuando sucedan representan un partido de suspensión para el futbolista que la recibe.
Entre 16avos y octavos los jugadores deben tener extremo cuidado, ya que si son amonestados en ambos se perderían un eventual cruce de cuartos de final, un momento crucial de la competencia. La idea de esta reglamentación es que ningún futbolista se pierda ni las semis ni la final por acumulación de cartulinas amarillas.
A pesar de esto, hay un futbolista suspendido para los 16avos: se trata de Themba Zwane, de Sudáfrica, que vio la roja en el partido inaugural por juego brusco grave y recibió una sanción de tres partidos, de los cuales ya cumplió dos. Si los Bafana Bafana clasifican a octavos, podría regresar.
Una de las figuras que vuelve es Miguel Almirón, que vio la roja en el partido contra Turquía por taparse la boca, en una demostración de como funciona la nueva "Ley Prestianni". Agustín Canobbio, de Uruguay, vio la roja en el tramo final del partido por España y hubiera estado suspendido si los de Marcelo Bielsa pasaban de ronda.
Así se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026
- Alemania vs. Paraguay
- Francia vs. Suecia
- Sudáfrica vs. Canadá
- Países Bajos vs. Marruecos
- Portugal vs. Croacia
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
- Bélgica vs. Senegal
- Brasil vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Ecuador
- Inglaterra vs. Congo
- Argentina vs. Cabo Verde
- Australia vs. Egipto
- Suiza vs. Argelia
- Colombia vs. Ghana
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo