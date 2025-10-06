¿Se recuperará de su lesión Trent Alexander-Arnold para El Clásico ante FC Barcelona?

Trent Alexander-Arnold es una de las dudas que tiene actualmente el Real Madrid para El Clásico ante el FC Barcelona del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

El lateral inglés, una de las incorporaciones del club merengue durante el verano pasado, continúa recuperándose de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda sufrida el 16 de septiembre, en el duelo inaugural de la fase de liga de la Champions League contra el Olympique de Marsella.

Desde entonces, Alexander-Arnold se ha perdido cinco partidos oficiales, cuatro de ellos en LaLiga, mientras que los servicios médicos del Real y el entrenador Xabi Alonso no han querido precipitar su regreso.

Parte médico de Trent. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 17, 2025

Eso sí, el periodista Fabrizio Romano reveló que la idea del conjunto blanco es que el ex futbolista del Liverpool llegue al 100% de su capacidad física para el esperado enfrentamiento ante el eterno rival, considerado uno de los choques más importantes del calendario y el cual puede decantar la cima de la clasificación doméstica de un lado u otro.

El internacional con Inglaterra aterrizó en Madrid en junio tras una operación que, en principio, iba a concretarse libre de traspaso. No obstante, la entidad de la capital española decidió adelantar la llegada de Arnold pagando 10 millones de euros a su par de Anfield Road con el objetivo de tenerlo disponible para el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, tal y como aconteció.

Antes de la lesión, el polivalente jugador de 26 años había participado en cinco encuentros con la oncena de Xabi en esta 2025/2026, acumulando 156 minutos de acción, al tiempo que comenzaba a dar señales de adaptación al sistema del entrenador tolosarra, mismo en el que su experiencia y capacidad ofensiva se perfilaban como armas importantes para el equipo.

Por su parte, el Real Madrid se marchó al parón de selecciones en un momento positivo, al ser líder de LaLiga con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona y siendo uno de los seis clubes que ganaron sus dos primeros compromisos en esta Champions.