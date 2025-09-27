Se retrasa el inicio del Puebla vs Chivas por tormenta eléctrica

La noche del viernes 26 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio Cuauhtémoc, en Puebla, el equipo de la Franja se preparaba ya para recibir la visita de las Chivas Rayadas del Guadalajara, en el partido correspondiente a la jornada número once por el torneo de Apertura 2025.

Sin embargo, tal como ocurrió hace un par de semanas, en el duelo pendiente por la fecha número del Apertura 2025 frente a los Tigres, el Rebaño Sagrado sufrió el retraso del encuentro, de nueva cuenta, por una tormenta eléctrica que pondría en riesgo la integridad física de quienes acudieron al inmueble.

Este fue el comunicado que lanzó el equipo de Chivas al respecto, a través de sus redes sociales: