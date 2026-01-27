Se revela la gravedad de la lesión de Israel Reyes

El Club América recibió una noticia poco alentadora tras la más reciente Fecha FIFA. Israel Reyes, uno de los futbolistas más regulares y versátiles del plantel, causará baja luego de confirmarse una lesión muscular sufrida durante su participación con la selección mexicana en el compromiso ante Bolivia, disputado en condición de visitante.

De acuerdo con el parte médico oficial emitido por el propio club, el defensor presenta una lesión muscular en el oblicuo externo y serrato anterior derechos. La molestia se originó mientras defendía los colores del Tricolor, en un duelo que exigió intensidad física desde los primeros minutos y terminó cobrando factura al jugador azulcrema.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Israel Reyes presenta una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/KQH95Rcudf — Club América (@ClubAmerica) January 27, 2026

Durante el primer tiempo del encuentro entre México y Bolivia, Reyes comenzó a resentir un malestar muscular que fue aumentando con el paso de los minutos. El propio futbolista solicitó su cambio antes del descanso, consciente de que continuar en el campo podía agravar la lesión y comprometer un periodo de recuperación más prolongado.

Tras regresar a la Ciudad de México, el cuerpo médico del América realizó los estudios correspondientes que confirmaron la lesión muscular. Aunque el club no estableció un tiempo específico de recuperación, dejó claro que el regreso de Israel Reyes a las canchas dependerá exclusivamente de su evolución durante los próximos días.

La baja representa un golpe importante para el cuerpo técnico, ya que Reyes se había consolidado como una pieza clave en el esquema. Su capacidad para desempeñarse como central o lateral derecho lo había convertido en una solución constante tanto en línea de cuatro como en sistemas con defensa de cinco.

Pachuca v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Además de su aporte defensivo, Israel Reyes venía mostrando crecimiento en salida de balón y lectura táctica, cualidades que le permitieron ganar protagonismo tanto en el América como en la selección nacional. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a ajustar rotaciones y reconsiderar variantes en una zona sensible del campo.

En Coapa existe cautela con el proceso de recuperación. La prioridad será evitar recaídas y permitir que el jugador regrese en óptimas condiciones físicas. Forzar su vuelta podría derivar en una lesión más compleja, algo que el club quiere evitar considerando la carga de partidos que se avecina.

Por ahora, América deberá aprender a convivir sin uno de sus hombres más confiables. El regreso de Israel Reyes no tiene fecha marcada, pero su evolución marcará el camino. Mientras tanto, el equipo confía en la profundidad del plantel para sobrellevar una baja que llega en un momento exigente de la temporada.

MAS INFORMACIÓN DEL AMÉRICA: