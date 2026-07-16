Se revela qué se dijeron Lionel Messi y Jude Bellingham durante el cruce entre Argentina e Inglaterra

En la previa, se esperaba que el choque entre Argentina e Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial 2026 fuese un encuentro vibrante, trabado y con tensión.



Se decía que era más que un partido. No solo por la instancia en la que jugaban sino por todo el contexto geo político que los rodeaba. La guerra de Malvinas en 1982 fue un tema que se instaló fuertemente, sobre todo desde los medios de comunicación argentinos.



Y en la cancha eso finalmente se vio. Desde el minuto uno, los jugadores fueron a disputar cada pelota como si fuese la última, como si se estuviese jugando algo más que solo un pase a una final de Copa del Mundo.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Una de estas situaciones se dio entre Messi y Bellingham, los mejores jugadores de cada plantel. En un principio, no se entendió qué se dijeron, aunque tras la "conversación" el argentino puso una cara que fue rápidamente meme en las redes sociales.

¿Qué se dijeron Lionel Messi y Jude Bellingham durante el cruce entre Argentina e Inglaterra?

A partir de la lectura de labios, se puso determinar cómo fue el diálogo entre el jugador del Inter Miami y el del Real Madrid.

-Bellingham: "Leo, estás jugando muy fuerte y eso no es foul"

-Messi: "¿Crees que fue un quite limpio?"

-Bellingham: "No vas a poder pasar de ronda jugando así. Calma"

-Messi: "¿No voy a clasificar?"

-Bellingham: "Sí, vamos. Solo juega al fútbol."

🚨🎙️BREAKING: Lip readers have deciphered the conversation between Jude Bellingham and Lionel Messi:



Bellingham: 🗣️Leo, you’re playing way too rough, and there's no foul!



Messi: 🗣️ It was a clean challenge?.



Bellingham: 🗣️ You won't get through playing like that. Calm down.… pic.twitter.com/0oiXSvbRyI — Molly (@Molly_AFC) July 16, 2026

Tras un partido que quedará en el recuerdo de todos los amantes del fútbol en el mundo entero, Argentina superó a Inglaterra por 2 a 1, con un gol agónico (otro más) de Lautaro Martínez y se metió en otra final. La tercera en los últimos cuatro Mundiales disputados.

Ahora, los de Scaloni se enfrentarán a España, en lo que debiera haber sido la Finalissima de este año. Será otro encuentro para alquilar balcones, con la última función de Messi en Copas del Mundo y la primera final para Lamine Yamal.

¿Quién ganará?