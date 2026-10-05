La carrera por el Golden Boy 2026 entra en su etapa final. La lista de 25 talentos que competirán por uno de los reconocimientos juveniles más prestigiosos del fútbol europeo ha sido revelada, con una generación cargada de talento y varios nombres establecidos ya en la élite.

Entre los candidatos aparecen Pau Cubarsí, Ayyoub Bouaddi, Warren Zaïre-Emery, Yan Diomande, Luka Vušković, Victor Froholdt, Myles Lewis-Skelly, Rayan, Jorrel Hato, Lennart Karl, Estêvão, Endrick y Junior Kroupi. Una selección que reúne futbolistas pertenecientes a algunos de los proyectos deportivos más relevantes de Europa.

🚨 OFFICIAL: Golden Boy have released their list for the 25 finalists 📋🔝



🇪🇸 Pau Cubarsí / Barcelona⁰🇲🇦 Ayyoub Bouaddi / Manchester City⁰🇫🇷 Warren Zaïre-Emery / Paris Saint-Germain⁰🇨🇮 Yan Diomande / Real Madrid⁰🇭🇷 Luka Vuškovic / Brighton⁰🇩🇰 Victor Froholdt / Porto⁰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… pic.twitter.com/XTwPasp4VH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2026

La otra parte de la relación incluye a Gianluca Prestianni, Konstantinos Karetsas, Saïd El Mala, Jon Martín, Marc Bernal, Finn Jeltsch, Kerim Alajbegović, Xavi Espart, Charalampos Kōstoulas, Joane Gadou, Franco Mastantuono y Rodrigo Mora, completando así una nómina repleta de jóvenes con enorme proyección internacional.

Como se ha vuelto una costumbre, La Masía consigue hacerse notar dentro de este tipo de reconocimientos. Barcelona cuenta con Pau Cubarsí y Marc Bernal entre los principales candidatos, mientras que Xavi Espart aparece mediante la condición de “wildcard”, reforzando la presencia de una cantera única en el planeta.

Spain Portraits - FIFA World Cup 2026 | Johnnie Izquierdo - FIFA/GettyImages

Precisamente Cubarsí emerge como el gran favorito para conquistar el reconocimiento. El defensor español se ha consolidado como una de las piezas más importantes del Barcelona. Además, su condición de campeón del mundo le da un extra por encima del resto de los nominados.

La competencia, sin embargo, ofrece argumentos importantes. Futbolistas como Zaïre-Emery, Estêvão, Endrick, Lewis-Skelly, Hato, Diomande o Mastantuono ya acumulan recorrido al máximo nivel. También aparecen talentos emergentes como Lennart Karl, Karetsas, El Mala o Rodrigo Mora, quienes han ganado protagonismo en meses recientes.

El Golden Boy se ha convrtido en una referencia para identificar a los talentos llamados a dominar el fútbol europeo durante los siguientes años. Ganarlo no garantiza una trayectoria extraordinaria, pero formar parte de su selección definitiva representa un reconocimiento importante al rendimiento, la evolución y el impacto conseguido a una edad especialmente temprana.