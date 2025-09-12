Se reveló la fecha de lanzamiento de Football Manager 26 junto con un nuevo tráiler

El Football Manager 26 se lanzará oficialmente el 4 de noviembre, según ha confirmado Sports Interactive.

Los fanáticos de la serie FM han estado esperando ansiosamente este próximo lanzamiento después de que la versión anterior del juego fuera cancelada tras una serie de retrasos ya que los problemas con el cambio a un nuevo motor de juego finalmente resultaron insuperables.

En las últimas semanas se han revelado avances del nuevo motor Unity y el entusiasmo continúa creciendo con la confirmación de la nueva fecha de lanzamiento.

Las versiones anteriores del juego estuvieron disponibles en fase beta unas dos semanas antes del lanzamiento oficial, pero aún no hay fecha fijada. Quienes reserven el juego en una tienda digital autorizada por SEGA podrán disfrutarlo entre mediados y finales de octubre.

Miles Jacobson, director de Sports Interactive Studio, dijo: "Me siento honrado y encantado de revelar hoy la fecha de lanzamiento de Football Manager 26. Preparar Sports Interactive para los próximos 20 años y más fue una tarea enorme, pero no podría estar más orgulloso de los esfuerzos de todo el equipo durante los últimos dos años".

“FM26 representa un lanzamiento histórico en nuestra búsqueda por producir la perfección en la gestión del fútbol y todo el estudio está muy emocionado de compartirlo con el mundo”.

Junto con la fecha de lanzamiento, se presentó un nuevo tráiler que destaca la nueva interfaz de usuario, que ofrece a los jugadores un mayor control sobre todas las decisiones clave para ser un mánager exitoso. La introducción de FMPedia ayuda a los nuevos jugadores a familiarizarse con el proceso y ofrecerá a los jugadores que regresan una guía más completa que nunca.

Entre los cambios más importantes de este nuevo juego se encuentra la introducción del fútbol femenino por primera vez en la historia de la serie, con una serie de competiciones con licencia completa que se revelarán en las próximas semanas.