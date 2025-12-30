Cruz Azul volvió a colocarse en el centro del mercado luego de que trascendiera el interés de un club sudamericano por uno de sus futbolistas más determinantes. En La Noria hay apertura para escuchar escenarios, pero también una línea clara que condiciona cualquier avance formal.

El jugador en cuestión es Rodolfo Rotondi, cuyo rendimiento reciente ha despertado miradas fuera de México. El acercamiento no se ha producido vía clubes, sino a través del entorno del futbolista, una vía habitual para medir interés real sin comprometer posturas oficiales.

El equipo que ha preguntado por su situación es Vasco da Gama. Desde Brasil se explora la viabilidad del movimiento, con especial énfasis en mejorar las condiciones salariales del argentino, un punto sensible que suele activar conversaciones preliminares antes de presentar propuestas.

Pese a los sondeos, Cruz Azul no tiene oferta formal sobre la mesa. La directiva ha sido informada del interés y mantiene una postura abierta al diálogo, siempre que las condiciones económicas cumplan con las expectativas fijadas por el club para desprenderse de un activo clave.

La condición es clara y no admite ambigüedades: el precio mínimo de salida es de nueve millones de dólares. Esa cifra aplica tanto para el mercado local como para cualquier mercado internacional, una señal de que el club no pretende negociar a la baja por urgencia.

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

En La Noria consideran que Rotondi sostiene un valor deportivo probado y una regularidad que respalda el monto exigido. Además, su impacto en momentos decisivos refuerza la idea de no debilitar al plantel sin una compensación acorde a la jerarquía del futbolista.

Del lado del jugador, existe disposición a escuchar propuestas si representan un salto económico. La mejora salarial planteada desde Brasil resulta atractiva, aunque el desenlace dependerá de que Vasco da Gama traduzca el interés en una oferta que alcance el umbral fijado.

Por ahora, el escenario permanece en fase exploratoria. Cruz Azul está abierto a la salida de Rodolfo Rotondi bajo sus términos, mientras Vasco da Gama evalúa números y tiempos. El mercado dirá si el interés se convierte en negociación real o queda en sondeo.