¿Se va del América? Novedades en el caso Brian Rodríguez y su posible fichaje por el Ajax

Con información del reconocido periodista deportivo argentino, César Luis Merlo, el futbolista uruguayo, Brian Rodríguez, que en los últimos días sonó con fuerza para salir del América y fichar por el Ajax, se mantendría en el conjunto de Coapa.

🚨[𝙀𝙓𝘾𝙇𝙐𝙎𝙄𝙑𝙊] Brian Rodríguez no va al Ajax y se queda en el América. ⬇️https://t.co/PF3Qzxi1GU pic.twitter.com/C3egnwXUvG — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 29, 2026

La millonaria oferta que rechazó el América

El Ajax, de la Eredivisie, habría puesto sobre la mesa la para nada despreciable cifra de 12 millones de dólares. Los dirigentes azulcremas analizaron la propuesta, pero al final decidieron quedarse con el mediocampista que tan bien lo ha hecho en los últimos partidos, en lugar de correr el riesgo natural de contratar a un elemento que se pueda o no adaptar.

Club America v Columbus Crew - Leagues Cup Quarter Final | Luiza Moraes - Leagues Cup/GettyImages

Brian Rodríguez ha jugado un total de 135 partidos con el Club América, marcando 33 goles y colaborando con 22 asistencias. El único ''pero'' que tienen los aficionados sobre él, es que no ha logrado destacar del todo en los momentos cruciales de la Liga MX, como la liguilla.

El palmarés de Brian Rodríguez jugando con el América

Vistiendo la camiseta azulcrema, Brian Rodriguez ha salido tricampeón de la Liga MX, además de haber ganado un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y un Campeones Cup. Dando un total de seis trofeos en menos de 150 partidos disputados.

Con esta decisión, podemos dar por cerrada la participación del América en el presente mercado de fichajes. Miguel Borja habría sido el refuerzo estelar para los de Coapa, que se mantienen en la parte alta de la tabla general, con 13 puntos... hasta el momento.

Sebastián Cáceres también se mantendría en la institución

Ya confirmó @CLMerlo que Sebastián Cáceres se queda en el América, por fin una buena noticia😮‍💨💛🦅 pic.twitter.com/60gYn2ahgn — Roberto Haz (@tudimebeto) August 28, 2026

En días anteriores, a la posible salida de Brian Rodríguez se le sumó también la del defensa central uruguayo Sebastián Cáceres. Los aficionados azulcremas se vieron invadidos por el miedo. De solo pensar que dos de sus máximos referentes podrían salir en un mismo mercado de pases, a días de que cierren los resgistros, los llenó de pesimismo, con todo y el buen momento por el que atraviesa al equipo.

Saber que ambos continuarán defendiendo los colores del club más ganador en todo México, les ha levantado el ánimo de nuevo. La confianza está intacta, sabedores de que cuentan con una de las plantillas más competitivas del torneo.

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