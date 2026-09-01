Sebastián Cáceres deja al América y es nuevo jugador del Celta de Vigo

Después de seis años y medio en el Club América, el defensor uruguayo de 27 años, Sebastián Cáceres, por fin tomó la decisión de partir al Viejo Continente para sumarse a la entidad del Celta de Vigo de LaLiga.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Sebastián Cáceres, novo xogador do Celta!



Acordo co @ClubAmerica polo traspaso do defensa, internacional con @Uruguay, que chega a Vigo ata xuño de 2030.



Benvido, @Seba4Caceres 🇺🇾🩵 pic.twitter.com/oLTIbbqWza — Celta (@RCCelta) September 1, 2026

El canterano del Liverpool de su país vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo tras pasar la mayor parte de su carrera en el fútbol mexicano con el Club América en donde fue parte del histórico tricampeonato.

El internacional uruguayo se forjó en México desde el Clausura 2020 y acudió al Mundial 2026 de la mano de Marcelo Bielsa.

Luego de las negociaciones entre ambos clubes, las Águilas aceptaron la oferta de 8 millones de dólares por su jugador y su contrato será por las próximas cuatro temporadas hasta el verano del 2030.

Cáceres quiso marcharse y cerrar un ciclo

Sebastián Cáceres jugó más de seis años en Améric | Harry How/GettyImages

La directiva azulcrema tomó la decisión de negociar y aceptar la oferta, tras la petición expresa del futbolista sudamericano quien desde hace varias temporadas se rumoraba sobre su partida a Europa, pero no fue hasta que finalmente se concretó en el reciente mercado de fichajes.

En el presente Torneo Apertura 2026, Cáceres disputó dos partidos con las Águilas, jugando un total de 180 minutos ante Santos Laguna y FC Juárez, es decir, ambos partidos completos.

Por lo tanto, el zaguero central viajará a España en las próximas horas para presentar los exámenes médicos y físicos.

Sebastián Cáceres fue parte de 209 partidos con el cuadro capitalino, marcando cuatro goles y dando dos asistencias.