A pesar de que el defensa central uruguayo Sebastián Cáceres completó los 90 minutos del partido de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX frente al Club Universidad Nacional que concluyó en un empate 3-3, las repercusiones no se hicieron esperar tras el trauma que sufrió en la cara.

A través de un comunicado en redes sociales, el Club América dio a conocer que el jugador sudamericano tuvo una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular, luego de haber recibido el tratamiento médico de tres especialidades, por lo que es prácticamente un hecho que se perdería el encuentro de vuelta en Ciudad Universitaria dada que su recuperación será de acuerdo a su evolución.

De hecho, podría dejar de participar en lo que reste de participación en la Liguilla del conjunto azulcrema y concentrar su recuperación en llegar en las más óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2026 con la selección uruguaya.

PARTE MÉDICO DE SEBASTIÁN CÁCERES. pic.twitter.com/UmcbLgCBvk — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

Cáceres en peligro de perderse el resto del torneo

Sebastián Cáceres podría ausentarse el resto de la Liguilla con América | Jam Media/GettyImages

El elemento de 26 años es uno de los hombres de confianza en la zaga del cuerpo técnico y no correrían ningún riesgo de exponer a uno de sus titulares fijos. En el presente torneo ha sido parte de 12 partidos en la fase regular del campeonato mexicano de Primera División.

Además, disputó seis juegos de la Concacaf Champions Cup 2026 y uno de Liguilla. Siendo también un jugador considerado por su nación para representarlos en el Mundial 2026 bajo las órdenes de Marcelo Bielsa.