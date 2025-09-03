Sebastián Cáceres rompe el silencio luego de su fallido fichaje por el Ipswich Town

En este espacio se dio seguimiento cercano a la posible salida de Sebastián Cáceres de las filas del América como de la Liga MX. El charrúa, quien tiene el deseo de ir a Europa de tiempo atrás, recibió una oferta de parte del Ipswich Town de la segunda división de Inglaterra, misma que era de su interés.

Si bien es cierto que el América mostró apertura al traspaso, el mismo no presentó las condiciones que el cuadro de la capital del país exigía. Así mismo lo han señalado el mismo jugador durante su estancia con Selección de Uruguay. Cáceres afirma que el mercado de verano está cerrado para él.

¿TRISTE DE QUEDARSE EN AMÉRICA? 😳❌🗣️https://t.co/Oy2bz3lp4g — Claro Sports (@ClaroSports) September 3, 2025

Ya termina el periodo, entonces no da para hacer cambios. En eso seguimos: me quedo en América. Obviamente quería llegar al Ipswich Town, porque creo que es una liga muy competitiva, a mi parecer la sexta o séptima mejor del mundo. No se dio, pero era una linda oportunidad para medirme en Europa. Sebastián Cáceres

Atlas v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El cuadro de Ipswich Town puso en la mesa del América poco más de 5 millones de dólares por el jugador. En Coapa no se negaron al traspaso, sin embargo, presentaron una contraoferta a cambio de una cifra de 10 millones de dólares, a la cual, el conjunto inglés no dio respuesta.

Siendo el caso, América dio por cerrada la gestión y el jugador, como le había comunicado al club días atrás actuaría, aceptó la decisión y confirmó su compromiso pleno con el cuadro de la Liga MX.

Más noticias sobre la Liga MX