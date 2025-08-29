6 fichajes impactantes que podrían ocurrir antes de que cierre el mercado de verano

La ventana de transferencias de este verano ya ha estado repleta de movimientos exitosos, pero todavía hay muchos más en proceso.

El plazo para las cinco principales ligas europeas finaliza el 1 de septiembre y aún quedan asuntos pendientes. Algunos de los nombres más importantes del mundo podrían comenzar una nueva etapa de forma inminente, y la afición sigue de cerca el desarrollo del torneo antes de que finalice el plazo.

Se espera que muchos de los clubes de élite de Europa, principalmente los de la Premier League, donde ya se han gastado más de 2.600 millones de libras (3.500 millones de dólares), sigan activos mientras la arena se filtra por el reloj de arena. Sin duda, se despilfarrará más dinero.

A continuación se muestran seis transferencias exitosas que aún podrían completarse este verano.

Gianluigi Donnarumma al Manchester City

La pésima actuación de James Trafford contra el Tottenham Hotspur no hizo más que subrayar la necesidad del Manchester City de reforzar su portería. Con la posible marcha de Ederson, ante el interés del Galatasaray, y la probable salida de Stefan Ortega antes del cierre del mercado, los Cityzens necesitan un portero de talla mundial para reemplazarlos.

Gianluigi Donnarumma parece ser su objetivo prioritario, y con razón, tras sus excepcionales actuaciones en la Champions League de la temporada pasada. El italiano, nominado al Trofeo Yashin 2025, quizá no sea el portero estrella de Pep Guardiola, pero es un portero excepcional, famoso por sus jugadas clave.

Ahora que el Paris Saint-Germain ha desterrado al portero (la llegada de Lucas Chevalier desde el Lille hace que parezca que no hay vuelta atrás), parece cada vez más probable que Donnarumma llegue a la Premier League.

Alexander Isak a Liverpool

La saga de Alexander Isak se ha vuelto más tensa en las últimas semanas, en medio de una disputa pública entre el Newcastle United y su delantero estrella. Si bien las Urracas están ansiosas por reincorporar al internacional sueco, este tiene otros planes mientras lucha desesperadamente por fichar por el Liverpool, vigente campeón de la Premier League.

Los Reds siguen interesados ​​en fichar a Isak este verano, pero el Newcastle se niega rotundamente a vender al delantero de 25 años, lo que dificulta cualquier posible traspaso. El Liverpool no está dispuesto a pagar su precio de 150 millones de euros (201,8 millones de dólares), pero mantiene la esperanza de que el Newcastle suavice su postura antes de la fecha límite.

La inminente llegada de Nick Woltemade procedente del VfB Stuttgart debería ayudar a la causa del Liverpool, y si Jorgen Strand Larsen sigue su ejemplo y se incorpora procedente del Wolverhampton Wanderers, todo el panorama de este drama podría cambiar en un instante.

Piero Hincapie al Arsenal

Tras haber secuestrado al Tottenham Hotspur en su búsqueda de Eberechi Eze, el Arsenal parece haber hecho lo mismo con el defensa del Bayer Leverkusen, Piero Hincapié . Los Spurs habían mostrado interés en el versátil internacional ecuatoriano, pero sus rivales del norte de Londres se han quedado atrás en la carrera por su fichaje.

Dado que es probable que el Arsenal venda a Jakub Kiwior al Porto antes del cierre del mercado de fichajes, necesitan otro central para cubrir a William Saliba y Gabriel. Al igual que Riccardo Calafiori, Hincapié también puede jugar de lateral izquierdo, aportando mayor cobertura a la defensa de Mikel Arteta.

El jugador de 23 años está preparado para ser otra incorporación costosa y de alto perfil para los Gunners este verano mientras buscan poner fin a su sequía de títulos.

Rasmus Hojlund al Nápoles

Cuando Rasmus Højlund marcó dos goles en el primer partido en casa de Ruben Amorim como entrenador del Manchester United, hubo un renovado optimismo de que el danés, bajo presión, dejaría atrás una mala racha y consolidaría su lugar como el número 9 líder del club.

Nueve meses después, el United ha renovado por completo sus opciones de ataque. Marcus Rashford ha sido cedido al Barcelona —su segunda etapa fuera tras su paso por el Aston Villa durante los últimos meses de la temporada 2024-25—; Alejandro Garnacho está a punto de completar un traspaso de 40 millones de libras al Chelsea, rival de la Premier League, y Højlund también se dirige hacia la puerta de salida.

Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Šeško han llegado por más de 200 millones de euros, lo que ha obligado a Højlund a buscar un nuevo empleo. Afortunadamente, el Nápoles de Antonio Conte, vigente campeón de la Serie A, ha salido de la sombra con una oferta de cesión con obligación de compra, y el jugador de 22 años parece dispuesto a regresar a Italia para retomar su carrera.

Para Højlund y el United es una gran lástima que no haya estado a la altura de las expectativas en Old Trafford, pero su salida sugiere que la confianza de 64 millones de euros depositada en él por la junta del United y el entonces entrenador Erik ten Hag fue quizás un poco equivocada dado que solo había marcado nueve goles en la máxima categoría para el Atalanta en su solitaria temporada en el club.

Nicolas Jackson al Bayern Múnich

Nkunku no es el único delantero que el Chelsea desea vender este verano, ya que Nicolas Jackson se ha visto obligado a marcharse tras los fichajes de Pedro y Delap. El internacional senegalés, aún sin pulir, ha mostrado algunos destellos de su potencial desde su llegada a los Blues, pero ahora el implacable equipo de fichajes del club lo considera un excedente.

El Bayern Múnich es uno de los varios pretendientes que buscan un sustituto para Harry Kane, junto con el Aston Villa y el Newcastle United. Sin embargo, cualquier club interesado en Jackson estará deseando ver una rebaja en su precio de venta, estimado en 80 millones de euros (107,8 millones de dólares), ya que parece improbable que el Chelsea consiga una cifra tan elevada por su tercer delantero.

Marc Guehi al Liverpool

El interés del Liverpool por fichar a Marc Guéhi se habrá intensificado tras unas actuaciones defensivas desastrosas al inicio de la temporada. Han encajado dos goles contra Crystal Palace, Bournemouth y Newcastle United en la recta final y podrían necesitar un refuerzo en la defensa central antes de la fecha límite.

Guéhi lleva tiempo sonando para fichar por el Liverpool y el internacional inglés, a quien solo le queda un año de contrato con el Crystal Palace, está entusiasmado con la transferencia . Sin embargo, a diferencia de Isak, se ha negado a exiliarse para buscar un traspaso y se conforma con quedarse una temporada más en Selhurst Park antes de marcharse gratis.

Sin embargo, el Liverpool no puede esperar tanto por el jugador de 25 años y necesita reforzar su defensa ahora si quiere retener su título de la Premier League. El fichaje de Guéhi sigue siendo una opción segura.

