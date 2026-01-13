Seis técnicos en ocho años: la preocupante estadística de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé ha consolidado una trayectoria legendaria que lo sitúa en el olimpo del fútbol contemporáneo. Durante su etapa en el Paris Saint Germain se convirtió en el máximo goleador histórico del club, conquistando seis títulos de Ligue 1 y múltiples Copas de Francia, mientras que en su llegada al Real Madrid no tardó en ampliar su vitrina con la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

A nivel individual, su palmarés es asombroso: posee una Bota de Oro, un Trofeo Kopa, un Golden Boy y ha sido máximo goleador del Mundial y de la liga francesa en repetidas ocasiones. Sin embargo, a pesar de sus éxitos con sus clubes y la selección francesa, existe una marca que aún "mancha" su currículum: en los últimos ocho años ha sido dirigido por seis entrenadores diferentes.

El caso más reciente es el de Xabi Alonso, quien salió del Real Madrid por la puerta trasera tras perder la Supercopa de España ante el FC Barcelona y, además, perder el control del vestuario.

La inesperada destitución del técnico español volvió a poner este antecedente bajo la lupa. Si bien sería injusto señalar a un solo futbolista como responsable de los problemas internos que han atravesado tanto el PSG como el Real Madrid, este episodio representa una nueva mancha en el currículum del jugador de 27 años.

Entrenadores cesados en los clubes de Mbappé

Durante los últimos ocho años, Kylian Mbappé ha presenciado el despido de seis entrenadores. Su paso por el PSG estuvo marcado por la salida de Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino y Christophe Galtier. Esta inestabilidad en el banquillo le ha seguido hasta el Real Madrid, donde, en apenas año y medio, el club ya ha cesado a Carlo Ancelotti y a Xabi Alonso.

De acuerdo con el historial de sus clubes, Thomas Tuchel fue el técnico que más tiempo dirigió a Kylian Mbappé, manteniéndose al frente del PSG durante dos temporadas y media. En este período consiguió dos Supercopas de Francia, dos Ligue 1, una Copa de Francia y una Copa de la Liga de Francia, además de llevar al equipo parisino a la final de la Champions League, la cual perdieron ante el Bayern Múnich.

En una entrevista concedida poco antes de su destitución, Tuchel confesó que en sus primeros meses en el club se sintió más como un "político o ministro de deportes" que como un entrenador, debido a la complejidad de gestionar egos y personalidades como las de Neymar y Mbappé.

En el extremo opuesto se encuentra Xabi Alonso, quien ostenta el ciclo más breve con el delantero francés al haber permanecido en el banquillo del Real Madrid apenas siete meses y 11 días antes de su salida en 2026.