Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026: partidos, preparación y fecha de la lista final

La selección mexicana jugará su primer partido en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio cuando se mida ante Sudáfrica en el Estadio Azteca. Sin embargo, el conjunto dirigido por Javier Aguirre tendrá unos últimos partidos de preparación previo al arranque de la justa. El 22 de mayo, el Tri se medirá ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y una semana después ante Australia. Pero este no será su último compromiso antes de que inicie el torneo mundial.

De acuerdo con información del reportero Gibrán Araige, de la cadena TUDN, el último partido que México jugará será ante Serbia el 4 de junio en la cancha del Estadio Nemesio Diez de Toluca. Según este reporte, el partido se hará oficial la próxima semana en un evento oficial del gobierno del Estado de México.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



🚨VS SERBIA EN TOLUCA🚨



El último partido de preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial se jugará en el Estadio Nemesio Diez.



🇲🇽 México vs Serbia 🇷🇸 / 4 Junio



El próximo martes se dará el anuncio oficial en el Palacio de Gobierno del Edomex.… pic.twitter.com/QqX2EbiAyX — Gibrán Araige (@GibranAraige) April 12, 2026

Serbia se encuentra actualmente ubicada en el puesto 39 del ranking de selecciones de la FIFA, en mejor posición que Sudáfrica (60) y República Checa (41), dos de los rivales de grupo de la selección mexicana.

Mexico v Portugal - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

El camino de México rumbo al Mundial 2026

Previo a su debut en el mundial, México tendrá una larga concentración, la cual comenzará el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). En esa fecha se sumarán los convocados que militen en equipos de la Liga MX, mientras que la fecha límite para que se sumen los futbolistas que juegan en el futbol europeo es el 1 de junio.

El 22 de mayo, la selección mexicana se medirá ante Ghana en Puebla.

El 29 de mayo, el Tri jugará un amistoso contra Australia en Estados Unidos.

El 4 de junio, México se medirá ante Serbia en Toluca.

¿Cuándo debe entregar Javier Aguirre la lista final de México para el Mundial 2026?

A falta de un par de meses, parece que el 'Vasco' Aguirre todavía tiene varias dudas para conformar la convocatoria de la selección mexicana para el mundial. En este momento, hay varios futbolistas que se encuentran en proceso de recuperación por sus lesiones y que son duda para la lista final.

El 11 de mayo, el 'Vasco' tiene que presentar la prelista de 55 jugadores. A más tardar el 30 de mayo, el seleccionador deberá entregar la lista final.