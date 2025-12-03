Selecciones que sorpresivamente se quedaron sin ir al Mundial en los últimos años

Para cualquier nación no hay una dicha más grande que participar en un Mundial, un torneo que reúne a las mejores selecciones del planeta. Si bien hay combinados que saben muy bien que tienen pocas posibilidades de poder salir campeones y competirle a las grandes potencias, el solo hecho de enfrentarlas ya es una alegría para el equipo y sus aficionados.



Lamentablemente, llegar a una Copa del Mundo no es nada sencillo, ya que tienen que pasar por las eliminatorias y dependiendo cada región y cada Mundial, el número de boletos cambia, por lo que varios se quedan con las ganas de poder hacer acto de presencia.



En los últimos años, el Mundial repartió 32 lugares para celebrar la fiesta internacional, sin embargo, para el Mundial 2026, la FIFA cambió el formato y ahora habrá 48 participantes, aunque a pesar del aumento de boletos, muchas selecciones importantes o que acuden con frecuencia, no estarán.



Ahora vamos a repasar a algunas selecciones que sorpresivamente se quedaron sin ir a la Copa del Mundo en los últimos años:

1. Polonia / Brasil 2014

Robert Lewandowski | Mike Hewitt/GettyImages

En aquel entonces Serbia contaba con una gran generación, pero lo mismo sucedía con los polacos. Aquel combinado de las Águilas Blancas tenía en sus filas a jugadores como Artur Boruc, Lukasz Fabianski, Wojciech Szczesny, Lukasz Piszczek, Jakub Blaszczykowski, Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik y por supuesto, el goleador Robert Lewandowski.



Los de blanco y rojo quedaron fuera de la fiesta después de ser derrotados 1-0 por Ucrania en el Grupo H, quedando por debajo de su verdugo, Inglaterra y Montenegro.

2. Estados Unidos / Rusia 2018

Christian Pulisic | Hector Vivas/GettyImages

Después de haber estado presente en siete torneos consecutivos, Las Barras y Las Estrellas no pudieron clasificar al torneo que se vivió en territorio ruso.



El Team USA quedó en el quinto lugar de seis en la clasificación de la CONCACAF, razón por la cual ni siquiera pudo disputar la repesca.



Se cortó el proceso del alemán Jürgen Klinsman para colocar al experimentado Bruce Arena, pero ni eso evitó la tragedia. Esa sin duda fue una de las grandes sorpresas de la región.

3. Uruguay / Alemania 2006

FIFA 2006 World Cup Playoff: Uruguay v Australia | Robert Cianflone/GettyImages

El primer campeón del mundo también ha tenido sus altibajos. En aquella ocasión, La Garra Charrúa obtuvo la oportunidad de disputar el repechaje para ir a suelo germano frente a Australia, equipo ganador de la clasificación de la OFC.



Se esperaba que los celestes, que quedaron quintos en la clasificación de CONMEBOL, se llevaran el boleto en un repechaje que fue a ida y vuelta. En la ida, Uruguay ganó por la mínima en el Estadio Centenario, pero lo mismo hicieron los Socceroos en Sidney, aunque se impusieron 4-2 en los penales.



Cuatro años después, los uruguayos se clasificaron a Sudáfrica, también por la vía del repechaje, pintando una soberbia actuación que los dejó como cuartos del torneo.

4. Serbia / Brasil 2014

Branislav Ivanovic | Srdjan Stevanovic/GettyImages

Con elementos como Branislav Ivanovic, Aleksandar Kolarov, Nemanja Maksimovic, Zdravko Kuzmanovic, Nemanja Matic, Dusan Tadic y Miralem Sulejmani, por mencionar algunos nombres, los serbios no pudieron conseguir la clasificación a la justa.



El equipo europeo había jugado los dos mundiales previos, pero en esta ocasión quedo como tercero del Grupo A por debajo de Bélgica y Croacia sin tener chance de disputar la repesca.

5. Suecia / Sudáfrica 2010

Zlatan Ibrahimovic | Gary M. Prior/GettyImages

A pesar de tener al delantero Zlatan Ibrahimovic en uno de sus mejores momentos futbolísticos y contar con una buena generación, los suecos no pudieron clasificarse.



Las Tres Coronas quedaron tercer lugar del Grupo 1 de las eliminatorias de la EURO por debajo de Dinamarca y Portugal, apenas por un punto de diferencia se perdieron la oportunidad de ir al continente africano.

6. Italia / Rusia 2018

Gianluigi Buffon | Nicolò Campo/GettyImages

Después de haber sido campeona del mundo en Alemania 2006, La Nationale no la pasó nada bien en Brasil 2014 porque ni siquiera pudo pasar de la fase de grupos en el denominado ‘grupo de la muerte’, ya que tanto ella como Inglaterra fueron superados por Costa Rica y Uruguay.



Y para colmo, rumbo al certamen que se jugaría en Rusia, la Azzurri perdió el boleto frente a Suecia en la repesca, cortando así una racha de asistencias desde 1958.



Esto evitó que también se diera un nuevo récord en Mundiales, ya que el arquero Gianluigi Buffon hubiera disputado su sexta Copa del Mundo.

7. Croacia / Sudáfrica 2010

Eduardo Da Silva | Clive Brunskill/GettyImages

De manera sorpresiva, los croatas quedaron fuera de la contienda, a la cual habían ido desde su debut mundialista en Francia 1998, donde quedaron en tercer lugar, con Davor Suker como campeón de goleo. Desde ese entonces, siempre habían dado de qué hablar, recordando que en Rusia 2018 llegaron a la gran final, cayendo ante Francia. Los Balcanes quedaron terceros de su grupo por debajo de Inglaterra y Ucrania.

8. Chile / Rusia 2018

Arturo Vidal | Fernando Calistro/GettyImages

El entonces bicampeón de la Copa América falló en su objetivo de ir al torneo. Para sorpresa de muchos, los andinos quedaron sextos en las eliminatorias sudamericanas, sin alcanzar si quiera el repechaje. Los pupilos de Juan Antonio Pizzi decepcionaron justo cuando pasaban por una de las mejores etapas de su historia futbolística.



La Roja había maravillado al mundo en ese entonces, gracias a Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y compañía.



Para el 2022 tampoco logró la meta y ahora, para el 2026, quedó en el último lugar de la clasificación.

9. Países Bajos / Rusia 2018

Arjen Robben | Nils Petter Nilsson/GettyImages

Si hay una selección que ha merecido ser campeona del mundo alguna vez, esa es la antes conocida como Holanda, tres veces subcampeona de la justa. No obstante, ha pasado por momentos pocos gratos en su historia, lo cual ocurrió cuando buscaba el boleto a Rusia 2018.



Tras muy buenas actuaciones en el 2010 (subcampeón) y 2014 (tercer lugar), La Naranja Mecánica no pudo asistir porque terminó en el tercer peldaño de su grupo, tras Francia y Suecia.

10. Italia / Qatar 2022

TOPSHOT-FBL-WC2022-EUR-QUALIFIER-ITA-MKD | ALBERTO PIZZOLI/GettyImages

El fútbol italiano se adentró en un mal paraje, tanto que después de haber sorprendido con su ausencia en el 2018, tampoco pudo ir al 2022, sumando su segundo fracaso consecutivo.



Pese a haber sido el actual campeón de la Eurocopa, al ganar la edición 2020, La Nationale acabó segunda de su grupo teniendo la oportunidad de buscar el boleto por medio del repechaje, sin embargo, contra todo pronóstico, Macedonia del Norte la echó por la mínima, aunque posteriormente también quedaría eliminada por Portugal.



Eso sí, la Azzurri corre peligro de perderse un tercer Mundial consecutivo porque no ganó su boleto de forma directa sino que tendrá que hacerlo por vía de los Playoffs.

11. Serbia / Canadá, Estados Unidos y México 2026

England v Serbia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Julian Finney/GettyImages

Tras dos años seguidos de disputar la competencia internacional, los serbios otra vez se quedarán con las ganas.



Las Águilas Blancas estuvieron en el Grupo K de la clasificación europea, pero quedaron terceros tras el gran accionar de Inglaterra y la sorpresiva incursión de Albania. Al final, ni la oportunidad de un mejor tercer lugar tuvo para buscar su ticket desde el repechaje.



La gente no podrá ver a Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Stefan Mitrovic, Sasa Lukic, Maksimovic y compañía.

12. Venezuela / Canadá, Estados Unidos y México 2026

Venezuela v Brazil - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Edilzon Gamez/GettyImages

Con el aumento de plazas para la CONMEBOL y su gran generación de futbolistas, se esperaba que La Vinotinto jugará su primera Copa del Mundo, pero increíblemente, fue de menos a más, tanto que en la última fecha perdió el derecho a jugar el repechaje dejando esa posibilidad a Bolivia. Perdieron sus últimos tres compromisos ante Uruguay, Argentina y Colombia, por lo que Telasco Segovia, David Martínez y compañía tendrán que ver el torneo por televisión.

13. Costa Rica / Canadá, Estados Unidos y México 2026

Keylor Navas | Omar Vega/USSF/GettyImages

Otra de las grandes sorpresas de las eliminatorias fue la estrepitosa caída de los ticos en la clasificación, donde a pesar de no estar Canadá, México y Estados Unidos, no pudieron amarrar su cupo al quedar rezagados en el tercer sitio de su grupo de la tercera ronda frente a Haití y Honduras.



Keylor Navas y sus compañeros vieron truncadas sus aspiraciones tras tres Mundiales consecutivos.

14. Nigeria / Canadá, Estados Unidos y México 2026

Chidozie Awaziem, Samuel Chukwueze | Visionhaus/GettyImages

Si hay una selección del continente africano que normalmente tiene presencia en las Copas del Mundo, esas son las Águilas Verdes.



Los nigerianos han tenido grandes generaciones de futbolistas, pero esta vez quedaron en el segundo peldaño del Grupo C de las eliminatorias CAF, por lo que tuvo chance de ganar su billete a la competencia, pero para el asombro del mundo, en la final definitiva para definir al participante, la República Democrática del Congo les quito el sueño en la tanda de penales, por lo que Samuel Chukwueze y sus compañeros no estarán por segundo año consecutivo.

15. Camerún / Canadá, Estados Unidos y México 2026

TOPSHOT-FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-CMR-LBA | DANIEL BELOUMOU OLOMO/GettyImages

Otra de las grandes selecciones de África, los Leones Indomables. Tal como le pasó a Nigeria, los cameruneses quedaron segundos de su sector, por lo que tuvieron que ir a disputar el repechaje. Igual que las Águilas Verdes, la República Democrática del Congo los echó al vencerlos por la mínima en las semifinales de las eliminatorias. André Onana y Vincent Aboubakar se unieron a los grandes ausentes para el certamen.

16. Hungría / Canadá, Estados Unidos y México 2026

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-HUN-IRL | ATTILA KISBENEDEK/GettyImages

Se pensaba que los húngaros por fin podrían volver a una Copa del Mundo tras una larga sequía desde 1986.



Instalada en Grupo F con Portugal, los magiares dieron batalla y aspiraban a buscar su boleto desde el repechaje, pero increíblemente en la última jornada, el sueño se esfumó sin más.



El Equipo de Oro vencía 2-1 a los irlandeses, pero en los últimos minutos, estos dieron la vuelta 2-3 con triplete de Troy Parott, dejando atónitos a los presentes en la Puskás Arena.



El capitán Dominik Szoboszlai no podía creerlo y tuvo que resignarse junto a Milos Kerkez, Alex Tóth, Barnabás Varga, Dániel Gazdag y compañía.

Desgraciadamente y dependiendo de lo que suceda en la repesca, podrían quedar fuera del Mundial 2026, selecciones como Italia, Suecia, Polonia y Dinamarca.