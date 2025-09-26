¿Será elegible Rodrigo Aguirre para el duelo ante Pumas?

América fue capaz de vencer al San Luis en el duelo de media jornada dentro de la Liga MX. Los de la capital del país encontraron sobre el cierre del encuentro un gol de Alejandro Zendejas que les vale tres puntos más en la tabla general, mismos que le acercan al líder del torneo, Cruz Azul.

Sin embargo, la victoria fue costosa para los de la capital del país. Durante el encuentro sufrieron la baja de Rodrigo Aguirre quien sufrió un golpe muy duro con el meta del Atlético, Andrés Sánchez. El mismo le provocó una inflamación radical en el ojo derecho, misma que no ha llegado a más.

Buenas noticias para América y el Búfalo Aguirre… 🦅✅https://t.co/6PMEXwvPku — AS México (@ASMexico) September 26, 2025

De acuerdo con el reporte de As México, en América descartan daño mayor en Aguirre. El charrúa primero evita protocolo de conmoción. Segundo, luego de los estudios realizados por el cuerpo médico de los de la capital del país, también se descarta cualquier tipo de lesión de mayor gravedad.

Atletico San Luis v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

A pesar de la valoración médica del club, la presencia del charrúa para el juego del fin de semana en contra de los Pumas de la UNAM sigue en duda. Si bien Rodrigo no tiene daño, sí mantiene la inflamación en el ojo, De foma natural sería un riesgo para todos ponerle dentro del terreno de juego en dicha condición.

Es posible que José Zúñiga sea el '9' estelar de las águilas ante los felinos. Por su parte, Aguirre estaría en el banco y sólo sumaría minutos en un escenario de emergencia.