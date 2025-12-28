Serge Gnabry y el Bayer Múnich están en el último proceso de negociación para una ampliación de contrato, que podría llegar hasta el 2028, según un reporte de Sky Sport, que indica que el jugador será recompensado por su buena actuación en la primera mitad de temporada.

El Bayern Múnich está dominando la Bundesliga con 9 puntos de diferencia sobre el Borussia Dortmund y en la UEFA Champions League están en el segundo lugar con 5 victorias y una derrota en los primeros 6 compromisos.

Para ese excelso dominio del cuadro teutón, Gnabry ha sido clave, sobre todo en la Bundesliga con 4 goles y 3 asistencias en 12 compromisos. La renovación le llegaría a los 30 años de edad, cuando ha alcanzado el tope de su madurez futbolística.

Gnabry vive una gran temporada con el Bayern Múnich | DeFodi Images/GettyImages

También en el reporte se menciona que el Bayern Múnich está negociando la renovación de Konrad Laimer, quien ha sido otra de esas figuras que han sorprendido por su buen momento de forma y sus goles claves en la temporada.

Bajo la dirección técnica de Vincent Kompany, ambos jugadores han alcanzado su plenitud de forma y eso hace que se vuelvan indispensables para el cuadro teutón. Se espera que en el caso de Laimer, que tiene 28 años de edad, su renovación sea hasta 2029.

En la actual temporada de la Bundesliga, el austríaco dos goles y tres asistencias en 14 compromisos disputados, pero más allá de las estadísticas, su verdadera función es hacer jugar a sus compañeros, con su visión de juego en el mediocampo.

El conjunto de Kompany figura como uno de los equipos favoritos para pelear por la Champions, siendo un equipo completo en cada una de sus líneas. Con el inglés Harry Kane como su principal figura, el Bayern Múnich es candidato al triplete en el 2026.