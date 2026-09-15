Sergio Canales rompe el silencio con respecto de su paso por México
En su tiempo, Sergio Canales llegó a México como una enorme apuesta del Monterrey. Si bien su rendimiento individual fue superlativo, no fue capaz de dejar logros colectivos para el club, motivo por el cual decidió partir de vuelta a España.
Hoy con el Racing De Santander, club que le vio nacer, Canales detalló los diferencias entre el fútbol de la Liga MX y el de LaLiga.
Lo peor es a nivel táctico. Lo mejor, es súper vertical, súper atrevida; mucha velocidad, mucha transición y muchas ocasiones. He metido, creo, 20 goles por año en dos temporadas, algo así; más o menos metía goles, pero tampoco he llegado a esos números. Es verdad que es una liga muy diferente en ese aspecto.Sergio Canales
El creador de juego español recordó aquel conflicto que tuvo con su ex entrenador en Monterrey, Martín Demichelis, mismo que le llevó al tope de ira en su estancia en México.
Llegamos a la final con él. Es de los entrenadores que más me ha hecho mejorar. La siguiente temporada empezamos mal y le dije lo que creía. Hubo palabras sin más. Yo no lo entendí así. Me calenté. No le quise pegar una patada a un cristal. No se me ocurre, sí que no me duché porque no me lo quería cruzar. Cogí mi ropa, fui a salir y le quise abrir y metí la pierna. Todo se magnificó. Me perdí tres partidos. Ahora será con el entrenador con el que más hablo.Sergio Canales
Para cerrar, Sergio habló de la próxima etapa de la selección mexicana, misma que estará al frente de Rafael Márquez y su amigo personal, Andrés Guardado.
No conozco a Rafa Márquez. Jugué contra él cuando estaba en el Barcelona y hará mancuerna con Guardado. Si él se ha ido con Rafa es porque confía en él. Es verdad que es muy inteligente y profesional, muchas ganas de crecer y mejorar.Sergio Canales
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.