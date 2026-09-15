Sergio Canales rompe el silencio con respecto de su paso por México

En su tiempo, Sergio Canales llegó a México como una enorme apuesta del Monterrey. Si bien su rendimiento individual fue superlativo, no fue capaz de dejar logros colectivos para el club, motivo por el cual decidió partir de vuelta a España.

Hoy con el Racing De Santander, club que le vio nacer, Canales detalló los diferencias entre el fútbol de la Liga MX y el de LaLiga.

Sergio Canales recuerda su paso por México: "Lo peor es el nivel táctico"https://t.co/jmc3zbpP8q — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 15, 2026

Lo peor es a nivel táctico. Lo mejor, es súper vertical, súper atrevida; mucha velocidad, mucha transición y muchas ocasiones. He metido, creo, 20 goles por año en dos temporadas, algo así; más o menos metía goles, pero tampoco he llegado a esos números. Es verdad que es una liga muy diferente en ese aspecto. Sergio Canales

El creador de juego español recordó aquel conflicto que tuvo con su ex entrenador en Monterrey, Martín Demichelis, mismo que le llevó al tope de ira en su estancia en México.

Llegamos a la final con él. Es de los entrenadores que más me ha hecho mejorar. La siguiente temporada empezamos mal y le dije lo que creía. Hubo palabras sin más. Yo no lo entendí así. Me calenté. No le quise pegar una patada a un cristal. No se me ocurre, sí que no me duché porque no me lo quería cruzar. Cogí mi ropa, fui a salir y le quise abrir y metí la pierna. Todo se magnificó. Me perdí tres partidos. Ahora será con el entrenador con el que más hablo. Sergio Canales

Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Para cerrar, Sergio habló de la próxima etapa de la selección mexicana, misma que estará al frente de Rafael Márquez y su amigo personal, Andrés Guardado.

No conozco a Rafa Márquez. Jugué contra él cuando estaba en el Barcelona y hará mancuerna con Guardado. Si él se ha ido con Rafa es porque confía en él. Es verdad que es muy inteligente y profesional, muchas ganas de crecer y mejorar. Sergio Canales