Sergio Reguilón jugará con Lionel Messi en el Inter Miami

El Inter Miami CF anunció durante la mañana de este lunes que fichó el lateral izquierdo Sergio Reguilón hasta diciembre de 2027, con una opción de extensión hasta diciembre de 2028.



El español, que ocupará un puesto en la plantilla internacional, aporta una valiosa profundidad al equipo debido a una gran experiencia habiendo competido en los niveles más altos del fútbol europeo.

Reguilón llega para reemplazar a Jordi Alba, el ex Barcelona que se retiró de la actividad a fines de este año. Ya había recibido muchas propuestas, pero quería al Inter Miami, como reveló Fabrizio Romano en el mes de octubre pasado.

“Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que está haciendo las cosas bien, y eso es lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo”, dijo al canal oficial del Inter Miami, y agregó: “Mi objetivo es seguir ganando, ir a por los trofeos que nos faltan y ganarlo todo aquí”.

Nacido en Madrid, España, Reguilón comenzó su carrera en las categorías inferiores del Real Madrid CF, donde pasó 10 años progresando en la cantera del club antes de ser cedido al UD Logroñés de Segunda División B para la temporada 2015/16. Regresó al Real Madrid en 2016, donde jugó con el Real Madrid Castilla antes de debutar con el primer equipo en octubre de 2018 en la UEFA Champions League. Un mes después, debutó en LaLiga y, esa misma temporada, formó parte de la plantilla que levantó el cuarto título de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA para el Real Madrid.

A nivel internacional, tiene seis partidos con España, incluidos tres partidos de la Liga de Naciones de la UEFA en 2020 y un clasificatorio para la Copa del Mundo en 2021. Se une al Inter Miami como agente libre después de la temporada 2024/25 con el Tottenham.